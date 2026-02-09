Dirljiv momenat iz doma našeg glumca: Njegova ćerka uslikala njega i unuka i podelila neodoljiv prizor (FOTO)

Iskra Brajović, ćerka poznatog glumca Voje Brajovića, objavila je fotografiju iz porodičnog doma i raznežila mnoge. Ona je uslikala oca kako provodi vreme sa svojim unukom Aronom.

Ona je zabeležila kako Voja uživa sa Aronom dok mu unuk sedi u krilu.

"Gledaju Labudovo jezero", napisala je Iskra kratko.

Podsetimo, Iskra je nedavno na mrežama podelila fotografiju iz detinjstva gde je pozirala sa roditeljima.

-Novogodišnji rezime, decembar 2025. Ima jedna slika, Nova godina u starom stanu, mama i tata me drže za ruke i plešemo iako mama ne voli da pleše i ne voli da se slika. Mene je sramota što imam suknju i što me tako drže za ruke. Od tolikih dočeka to je jedina fotografija koju imam. Kasnije će doći seljenje i seljenje i tako dvanaest puta. Doći će slavlja bez tate. Doći će dosadne uzaludne žurke. Doći će dani kad je svejedno je li doček ili nije. Pratiće se stare godine kao male sahrane, radovaćemo se novome ni ne znajući šta će nam sve oduzeti. Hrlićemo u godinu rata u godinu raka godinu malih i većih nesreća jednako kao što hrlimo u godinu rađanja cvetanja, godinu ljubavnu godinu blagu. Ja Nove godine odavno ne slavim. Datum kao datum. Osim mahnite nabavke zbog neradnih dana ne menja mi se ništa i odavno nemam više želja. Jedno da što duže mogu kao ova devojčica u suknji mamu i tatu da držim za ruku. Ako može i bez slike. Srećni praznici svima - napisala je Iskra, koja je sa bebom prošla kroz agoniju od šest dana na Institutu za majku i dete.

