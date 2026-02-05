AKTUELNO

Karleuša oduševila stajlingom: Stigla na snimanje Pinkovih zvezda, a na sebi imala modni dodatak od 40 hiljada evra (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Jelena Karleuša još jednom je potvrdila status modne ikone kada se pojavila na snimanju nove emisije „Pinkove zvezde“, ostavljajući sve prisutne bez daha.

Pop diva je stigla u elegantnoj beloj kombinaciji koja je savršeno istakla njenu figuru i prepoznatljiv glamur, a svaki korak pratio je objektiv kamera i znatiželjni pogledi.

Foto: Pink.rs

Posebnu pažnju privukao je luksuzni modni detalj koji je nosila, čuvena Hermes Birkin torba, čija se vrednost procenjuje na čak 40.000 evra. Ovaj modni klasik, koji važi za simbol prestiža i luksuza, savršeno se uklopio uz sofisticirani stajling koji je Karleuša odabrala za ovu priliku.

Autor: N.B.

