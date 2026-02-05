Karleuša oduševila stajlingom: Stigla na snimanje Pinkovih zvezda, a na sebi imala modni dodatak od 40 hiljada evra (VIDEO)

Jelena Karleuša još jednom je potvrdila status modne ikone kada se pojavila na snimanju nove emisije „Pinkove zvezde“, ostavljajući sve prisutne bez daha.

Pop diva je stigla u elegantnoj beloj kombinaciji koja je savršeno istakla njenu figuru i prepoznatljiv glamur, a svaki korak pratio je objektiv kamera i znatiželjni pogledi.

Posebnu pažnju privukao je luksuzni modni detalj koji je nosila, čuvena Hermes Birkin torba, čija se vrednost procenjuje na čak 40.000 evra. Ovaj modni klasik, koji važi za simbol prestiža i luksuza, savršeno se uklopio uz sofisticirani stajling koji je Karleuša odabrala za ovu priliku.

Autor: N.B.