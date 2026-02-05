Joca Stefanović se venčao u crkvi: Izgovorio sudbonsno DA Ivi Bojanović, a kum im je poznati pevač (FOTO)

Iva Bojanović i Jovan Joca Stefanović venčali su se danas u tajnosti u intimnom okruženju najbližih članova porodice i prijatelja.

Trudna mlada za ovu svečanu priliku venčanja u crkvi Svetog Marka izabrala je beli kaput, dok je mladoženja nosio crno odelo.

Mladenci su ponosno na Instagramu podelili fotografije svojih prijatelja sa ceremonije, a na slikama se mogla videti i dobrodošlica gostima.

Stefanović je za kuma izabrao svog kolegu Acu Živanovića.

Inače Iva je trudna i ona i Joca će uskoro postati roditelji, a pevačica iz prvog braka već ima decu.

Autor: N.B.