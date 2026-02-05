AKTUELNO

Domaći

Joca Stefanović se venčao u crkvi: Izgovorio sudbonsno DA Ivi Bojanović, a kum im je poznati pevač (FOTO)

Izvor: kurir, pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Iva Bojanović i Jovan Joca Stefanović venčali su se danas u tajnosti u intimnom okruženju najbližih članova porodice i prijatelja.

Trudna mlada za ovu svečanu priliku venčanja u crkvi Svetog Marka izabrala je beli kaput, dok je mladoženja nosio crno odelo.

Mladenci su ponosno na Instagramu podelili fotografije svojih prijatelja sa ceremonije, a na slikama se mogla videti i dobrodošlica gostima.

Foto: Instagram.com

Stefanović je za kuma izabrao svog kolegu Acu Živanovića.

Foto: Instagram.com

Inače Iva je trudna i ona i Joca će uskoro postati roditelji, a pevačica iz prvog braka već ima decu.

Autor: N.B.

#Brak

#Iva Bojanović

#Jovan Joca Stefanović

#pevač

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Potez Joce Stefanovića raznežio sve! Smuvao stariju koleginicu pa joj se obratio emotivnim rečima: Ti si onaj deo... (FOTO)

Domaći

Evo koliko košta haljina u kojoj se udala Anastasija Ražnatović: Mnoge je CENA OSTAVILA U ČUDU! (FOTO)

Domaći

Privedena devojka našeg poznatog pevača, za njom raspisana poternica

Domaći

TRUDNA VERENICA JOCE STEFANOVIĆA: Pevač čeka prvo dete sa pet godina starijom devojkom

Domaći

Skrasio se kraj starije koleginice, a važio je za opasnog zavodnika: Ove dame je ljubio Joca Stefanović (FOTO)

Domaći

Joca Stefanović smuvao stariju koleginicu: Pevala je Zlatanu Ibrahimoviću i bila hapšena