Joca Stefanović i Iva otkrili pol bebe: Isplivao snimak sa tajnog venčanja (FOTO)

Pevačica Iva Bojanović, koja je u blagoslovenim stanju i njen pet godina mlađi partner Joca Stefanović, venčali su se danas u strogoj tajnosti, a sada su otkrili i pol bebe.

Njih dvoje nisu skidali osmeh sa lica povodom stajanja na ludi kamen, a potom su objavili da čekaju dečaka.

Naime, na društvenoj mreži Instagram objavili su video snimak, a plava boja baklji je objasnila sve, te budući roditelji jedva čekaju već sada da beba dođe na svet.

Trudna mlada za ovu svečanu priliku venčanja u crkvi Sv. Marka izabrala je beli kaput, dok je mladoženja nosio crno odelo.

Joca Stefanović se venčao u crkvi: Izgovorio sudbonsno DA Ivi Bojanović, a kum im je poznati pevač (FOTO)

Mladenci su ponosno na Instagramu podelili fotografije svojih prijatelja sa ceremonije, a na slikama se mogla videti i dobrodošlica gostima.

Stefanović je za kuma izabrao svog kolegu Acu Živanovića.

