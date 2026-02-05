Ona je moja leva pretkomora: Marija Šerifović progovorila o odnosu sa Jovanom Pajić, ovo je sve zanimalo

Marija Šerifović nedano je provela nekoliko dana na Baliju sa koleginicom i prijateljicom Jovanom Pajić.

Kako se putovanje završilo, Marija se oglasila na svom Instagram profilu gde je otkrila da joj je Bali doneo mir.

- Putovanja nisu beg. Ona su povratak. Nekima služe da vide svet. Drugima da pobegnu od svakodnevice, ljudi, buke, očekivanja. Nekima su dokaz da žive, drugima da još uvek traže. Svako putuje iz drugačijeg razloga. I svako se vrati sa onim za čim je potajno krenuo. Meni je Bali doneo mir. Ne onaj trenutni, turistički, već tihi, duboki mir za koji nisam ni znala da mi nedostaje. Mir u kome se ništa ne dokazuje. U kome se ne žuri. U kome sam prvi put čula sebe bez buke sveta. Neka mesta ne posećujemo slučajno. Ona nas pozovu onda kada smo spremni da stanemo. Da dišemo. Da budemo. I nikada mi to ne bi uspelo bez moje Doktorke za dušu i moje leve pretkomore Jovane Pajić. Kakvih 10 dana. Bali, do sledećeg dolaska ostani ono što jesi. Ja ću poneti mir koji si mi dao i vratiti se kada bude vreme - napisala je Marija na Instagramu.

Ovoga puta glavna zvezda videa, pored nje i Jovane Pajić, bilo je ozloglašeno voće durijan. Jovana je bila ta koja je insistirala da kupe ovu namirnicu, za koju je Marija odmah imala spreman opis.

- Ovo je video u kojem je Jovana Pajić insistirala da se kupi voće koje se zove kako? Durian. Znači to je, to je nešto do te mere ogavno - rekla je Marija, a onda pokazala pripreme da se uopšte približi ovoj voćki.

Nakon što su je otvorile, Marija je odmah začepila nos, a onda je Jovana degustirala ovaj plod. Ubedivši Mariju da je ukusno, pevačica se jedva osmelila da uzme zalogaj.

- Šta je ovo? Je l' ovo za nešto valja? Nemoj da pipaš rukama. Nećeš nikad da opereš ruke. Je l' ima nešto dobro? Jao majko mila. Jao majko mila - zapomagala je Marija dok se trudila da proba voćku.

Na kraju umalo nije povratila na ovaj ukus, a Jovana se zacenila od smeha jer je uspela da nasamari Mariju da proba najodvratnije voće na svetu.

- Znači neću da se igram ovoga nikad više - ljuta je bila Marija.

Autor: N.B.