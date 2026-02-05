AKTUELNO

SNIMAK NATAŠE BEKVALAC U VRELIM POZAMA: Pevačica visi sa šipke, a noge joj vezane u vazduhu! (FOTO)

Foto: Instagram.com

Pevačica Nataša Bekvalac važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj sceni, ali ne krije da je zbog izglewda spremna da se odrekve hrane koje voli, kao i da naporno vežba kako bi ostala u formi.

Na društvenim mrežama podelila je snimak sa treninga na reformer pilatesu, gde vežba u crnom topu i uskim helankama, a njena figura nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Foto: Instagram.com

Bez trunke šminke, Nataša je pokazala izvajane mišiće, a energija joj je bila na maksimumu."Prava sajla od žene", poručili su joj fanovi, a pevačica je u jednom trenutku čak visila na šipci. Ako je suditi po ovom snimku, Bekvalčeva ne samo da održava formu, već je iz treninga u trening sve jača i zgodnija.

Foto: Instagram.com

"Ćerka mi je rekla da sam krindž"

Nataša Bekvalac nedavno je podelila na društvenim mrežama nesvakidašnju situaciju koja joj se kod kuće desila sa naslednicom, a koja ju je isprozivala.Naime, Nataša tvrdi da joj je ćerka rekla da je "krindž" jer ima društvenu mrežu Tiktok, pa se namerno snimila njoj u inat.

Foto: Instagram.com

- Ćerka mi je rekla da sam krindž jer imam Tiktok... Hana, vidi mamicu - napisala je pevačica na snimku, na kom se vidi kako blista doterana i u bademantilu.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

