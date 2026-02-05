KAD SU OTVORILI TESTAMENT ESME REDŽEPOVE, SVI OSTALI ŠOKIRANI: Iako je imala 48 dece nakon njene smrti imovina potpuno opustošena, evo detalja

Esma Redžepova prozvana je za života kraljicom romske muzike, a ova žena puna emocija imala je i veliko srce. Pevačica je usvojila 47 sinova i samo jednu ćerku, Eleonoru.

Esma je zbog toga dva puta bila nominovana za „Nobelovu nagradu“, ali najveće priznanje bila su joj deca kojima je pružila topli dom i roditeljsku ljubav sa muzičkim pedagogom Stevom Teodosijevskim.

Udala sam se iz ljubavi iako je Stevo od mene bio dosta stariji. Mnogo smo radili, pevali, nastupali, a ja sam ga zapitkivala: „A kad ćemo mi imati decu?“ Željna slave i karijere, nisam uspela da nađem vremena za odgajanje dece, a vreme je neumoljivo prolazilo. Jer, ko bi mogao u ono vreme da odbije nastup u pariskoj Olimpiji ili da ne nastupi pred značajnim svetskim državnicima? Taman posla! Kad su godine prošle, shvatila sam da sam za rađanje ostarila - otkrila je jednom prilikom Esma.

Pomagala deci

Redžepova se tada odlučila za usvajanje i tako pomogla deci koja nisu imala sreće da odrastaju sa biološkim roditeljima.

- To nije bilo samo reda radi. Svoj toj deci prenosili smo ljubav prema muzici, prema pesmi. Želeli smo da im budemo kao majka i otac, pravi roditelji. Stevo je satima vežbao sa njima, a onda je došao na ideju da osnuje ansambl „Teodosijevski“. Kako je ko od dece odrastao, tako je napuštao ansambl. Zasnovao bi svoju porodicu, a na njegovo mesto došao bi sledeći usvojeni dečak. Danas su svi materijalno obezbeđeni. Ja sam zbog toga vrlo srećna jer njima ulica, kao mnogim drugim Romima, nije postala dom.

Esma Redžepova usvajala je samo mušku decu sve do pred kraj svog života, njih ukupno 47. Objasnila je i zbog čega:

- Pa, ima tu logike. Da smo usvajali i žensku decu, kad odrastu, pošto nisu ni u kakvom krvnom srodstvu, moglo bi do svačega da dođe. Znate na šta mislim. Nama to nije bilo potrebno jer mi smo kao ansambl tada stalno bili van Beograda, pa ko bi onda o tome vodio računa?

Usvojila je ćerku: "Bolje je imati uz sebe žensko dete nego muško"

- Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sledeće godine diplomiraće solo pevanje, a već tri godine članica je “Esma’s Banda”, koji me prati - govorila je kraljica romske muzike.

Opustošena vila u kojoj je živela

Vila u kojoj je pevačica živela danas je potpuno opustošena i od luks građevine nastalo je ruglo, a javnost se dugo pitala kome je ona ostavljena u testamentu.Esmin testament otvoren godinu dana nakon njene smrti - 2017. godine u Skoplju.Kako se navelo, sav svoj imetak ostavila državi Severnoj Makedoniji.

- Godinama je govorila da želi da ostavi svoj dom kulturi i humanosti i to obećanje je ispunila. Večeras je otvoren testament Esme Redžepove Teodosijevske, u kojem jednostavno i jasno stoji da sav svoj imetak ostavlja državi. Tako je ispunila svoje obećanje. Esma je mnogo volela Makedoniju i Makedonija je volela Esmu. Kad god je putovala po svetu u svakoj izjavi i intervjuu je spominjala Makedoniju. U srcu je nosila makedonsku pesmu, dušu i misao. Stalno je govorila da je ponosna na svoju Makedoniju. Zato je sav svoj imetak ostavila Makedoniji - rekla je Zorana Kostovska, najbliža saradnica Esme Redžepove, za radio "Slobodna Makedonija" i dodala:

- Rekla je: "Novac sam zaradila od koncerata. Ljudi su kupovali ulaznice, a ja ću se ovako odužiti svom narodu." To je bila njena poruka.

Podsetimo, Esma Redžepova preminula je 11. decembra 2016. u 73. godini posle kraće i teške bolesti. Iza sebe je ostavila 47 sinova i jednu ćerku, koje je usvojila.

