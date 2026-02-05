SINOĆ JE SLAVIO ROÐENJE SINA, PA SE VRATIO KOD NAS KUĆI DA SPAVA! Čitajte nastavak ispovesti žene oca deteta Milice Todorović, otkrila sve detalje za PINK.RS

Supruga oca deteta Milice Todorović u drugom delu ispovesti za njaš portal otkriva i u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo, ali i da li će se razvesti.

Kako je Pink.rs prvi pisao, otac sina pevačice Milice Todorović u braku je već 19 godina i iz tog braka ima dvoje dece. Mi smo kontaktirali ženu oca pevačicinog deteta LJ. M. (ime i prezime poznato redakciji) kako bismo saznali detalje goruće teme u medijima.

Kako nam je Lj. M. u drugom delu ispovesti otkrila, njen suprug još živi u njihovom porodičnom domu i ne želi razvod, dok se Milica tome nada, a kako je istakla pevačica i njen suprug upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. za Pink.rs i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je za naš portal LJ. M.

Autor: M. K.