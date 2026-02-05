Supruga oca deteta Milice Todorović u drugom delu ispovesti za njaš portal otkriva i u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo, ali i da li će se razvesti.
Kako je Pink.rs prvi pisao, otac sina pevačice Milice Todorović u braku je već 19 godina i iz tog braka ima dvoje dece. Mi smo kontaktirali ženu oca pevačicinog deteta LJ. M. (ime i prezime poznato redakciji) kako bismo saznali detalje goruće teme u medijima.
Kako nam je Lj. M. u drugom delu ispovesti otkrila, njen suprug još živi u njihovom porodičnom domu i ne želi razvod, dok se Milica tome nada, a kako je istakla pevačica i njen suprug upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.
- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. za Pink.rs i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.
- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.
- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je za naš portal LJ. M.
Autor: M. K.