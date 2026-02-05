AKTUELNO

Domaći

Valjevo na nogama! Nadežda Biljić održala prvi koncert kod kuće, suprugu poslala javnu poruku ljubavi! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Foto/Dj.Djoković ||

Nadežda Biljić je doživela jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri – održala je prvi koncert u rodnom Valjevu, pred publikom koja ju je dočekala ovacijama i snažnim aplauzima.

Osim glasom i energijom, pevačica je ostavila snažan utisak i stajlingom. Smela haljina sa prorezima naglasila je njenu figuru i izazvala oduševljenje prisutnih, ali i komentare da Nadežda nikada nije izgledala bolje.

Foto: Foto/Dj.Djoković

Foto: Foto/Dj.Djoković

Posebnu težinu ovom nastupu dala je činjenica da je koncert posvetila suprugu Tomi Paniću, koji baš danas slavi rođendan.

Foto: Foto/Dj.Djoković

Nadežda mu je sa bine uputila dirljivu poruku, a emocije nije krila ni u jednom trenutku, što je publiku dodatno ganulo.Nadežda Biljić je pokazala da je spremna za velike scene, ali i da nikada ne zaboravlja gde je sve počelo.

Video: Foto/Dj.Djoković

Autor: M.K.

#Nadežda Biljić

#Valjevo

#koncert

POVEZANE VESTI

Domaći

SUZE, POVRATAK I ISTINA: Nadežda Biljić se vraća tamo gde je sve počelo!

Domaći

BILA SAM PREVREMENO ROĐENA BEBA KAO I MOJ SIN: Nadežda Biljić otkrila do sada nepoznate detalje o sebi

Domaći

Zagreb na nogama! Neda Ukraden napravila koncert za pamćenje: Pubilka sve vreme pevala njene hitove sa njom u glas

Domaći

Nadežda Biljić boluje od NEIZLEČIVE BOLESTI! Slučajno je otkrila simptome, šećer u krvi bio joj je 28,9! Kobne posledice izbegla za dlaku

Domaći

TO NIJE TALENAT: Nadežda Biljić surovo u estradi i kolegama, otkrila šta je danas najbitnije

Politika

MINISTARKA PRIVREDE MESAROVIĆ ODRŽALA SASTANKE SA PREDSTAVNICIMA OSEČINE I VALJEVA Za okruglim stolom definisane mere za snabdevanje električnom energ