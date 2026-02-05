Valjevo na nogama! Nadežda Biljić održala prvi koncert kod kuće, suprugu poslala javnu poruku ljubavi! (FOTO+VIDEO)

Nadežda Biljić je doživela jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri – održala je prvi koncert u rodnom Valjevu, pred publikom koja ju je dočekala ovacijama i snažnim aplauzima.

Osim glasom i energijom, pevačica je ostavila snažan utisak i stajlingom. Smela haljina sa prorezima naglasila je njenu figuru i izazvala oduševljenje prisutnih, ali i komentare da Nadežda nikada nije izgledala bolje.

Posebnu težinu ovom nastupu dala je činjenica da je koncert posvetila suprugu Tomi Paniću, koji baš danas slavi rođendan.

Nadežda mu je sa bine uputila dirljivu poruku, a emocije nije krila ni u jednom trenutku, što je publiku dodatno ganulo.Nadežda Biljić je pokazala da je spremna za velike scene, ali i da nikada ne zaboravlja gde je sve počelo.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.