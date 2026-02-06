AKTUELNO

Domaći

JA SAM NJU ZAŠTITILA, A ONA…Ekskluzivna ispovest supruge oca deteta Milice Todorović: Progovorila o braku, deci i razvodu, pa otkrila šta joj je pevačica rekla kada su se upoznale

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Supruga oca deteta Milice Todorović u ispovesti za naš portal progovorila je o razgovoru sa pevačicom i suprugom, ali i o tome kako se njihova deca nose sa svim što se dogodilo.

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Foto: E-Stock, Instagram.com/Časlav Vukojičić

Juče su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako smo saznali u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) ekskluzivno se oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje.

pročitajte još

Ponosini tata roni suze: Kaća Živković zapevala na slavlju povodom rođenja sina Milice Todorović, pevačica ih gledala na video pozivu pa i ona zaplaka

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

Foto: TV Pink Printscreen

Lj. M. je otkrila da njen suprug još živi u njihovom porodičnom domu i ne želi razvod, dok se Milica tome nada, a kako je istakla pevačica i njen suprug upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. za Pink.rs i dodala da je njen suprug otišao na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je za naš portal LJ. M.

Autor: pink.rs

#Dete

#Ispovest

#Majka

#Milica Todorović

#Porodica

#Razvod

#otac deteta

#pevačica

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

SINOĆ JE SLAVIO ROÐENJE SINA, PA SE VRATIO KOD NAS KUĆI DA SPAVA! Čitajte nastavak ispovesti žene oca deteta Milice Todorović, otkrila sve detalje za

Showbiz

EKSKLUZIVNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ (1. DEO) Došla sam joj ispred zgrade, pozvala me je u stan da pričamo, tamo je bio i on...

Domaći

NEKAD TO POGODI, ALI ČOVEK OGUGLA: Nikolina Kovač za Pink.rs otvorila dušu o odnosu sa mužem i čestim glasinama o RAZVODU, a evo koja koleginica joj j

Domaći

Roditelji Milice Todorović otkrili detalje trudnoće! Evo gde je i šta radi pevačica pred porođaj

Domaći

Šta majku navede da te ostavi?! Bolna ispovest Zorane Simeunović o detinjstvu, braku sa Stevom i bivšem koji joj je kupio venčanicu: Htela sam da se z

Domaći

DOK SAM BILA TRUDNA, ŽIVELA SAM U ZABLUDI: Crnogorska pevačica optužila Milicu Todorović da je bila sa njenim suprugom dok su bili u braku