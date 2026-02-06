REČ NIJE HTEO DA KAŽE O OŽENJENOM ZETU! Otac Milice Todorović prećutao na pitanje o PARTNERU SVOJE ĆERKE kom je rodila dete!

Krila je svog partnera kao zmija noge.

Pevačica Milica Todorović pre nekoliko dana na svet je donela dečaka Bogdana, a onda se saznalo da je njen partner oženjen i da ima dvoje dece, a za naš portal se oglasila i njegova supruga sa kojom je u braku 19 godina.

Pre Miličinog porođaja, novinske ekipe posetile su njenog oca, koji tada nije hteo reč da progovori o partneru svoje ćerke.

- Milica je super, čujemo se stalno, ali sada ređe dolazi. To je normalno, odmara i sve protiče u najboljem redu. Ona je nama rekla da ne komentarišemo njen privatni život, ali jasno je da su ovo lepe stvari i da narod zanima sve oko nje. Ona je javna ličnost - rekao je Milan i dodao:

- Brojimo svi sitno i naravno da smo srećni. To su lepe stvari, bitno je samo da je sve kako treba - naveo je Miličin otac.

Autor: R.L.