ODUZELA MI SE CELA DESNA STRANA... Marina Visković u JEZIVIM BOLOVIMA, otkrila šta joj se desilo!

Nosi kragnu.
Pevčica Marina Visković zabrinula je brojne fanove, kada je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi da nosi medicinsku kragnu.
Nakon ove objave, dobila je bezbroj poruka i pitanja šta se desilo, a onda je svima otkrila kako je u jezivim bolovima.
- Ljudi, dobila sam bezbroj poruka. Hvala vam što brinete, shvatila sam da imam divne prijatelje. Da skratim priču - upalila sam nerv na vratu i oduzela mi se cela desna strana. To je nešto najgore što sam doživela u životu, bol koji jednostavno ne prestaje. Popila sam lek i dobila injekciju. Ne znam šta ću sutra da radim... Ako neko zna nešto što može da mi pomogne, neka mi piše - napisala je pevačica.
Autor: R.L.