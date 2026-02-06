AKTUELNO

Sestrići i bratanci su ODNELI SVE IZ KUĆE, vadili pločice, prozore i česme! Naslednici Esme Redžepove SRAMNO OPUSTOŠILI njen dom i UNIŠTILI SEĆANJE NA LEGENDU!

Tragedija.

Legenda romske muzike Esma Redžepova posle smrti doživela je veliku nepravdu. Živela je i radila da bi pomagala decu, sa svojim suprugom je podigla i othranila 48. dece, iako svoje rođene nije imala.

Nastupala je širom sveta, održala 2.000 humanitarnih koncerata i imala preko 18.000 nastupa, ali je njena najveća životna uloga bila daleko od reflektora.

Ovo veliko nasleđe nije bilo pošteđeno tuge i sramote - nakon Esmine smrti njen dom je opljačkan, a lične i kulturne dragocenosti su nestale. Na mestu porodičnog doma je pustoš i izbrisani tragovi izuzetne životne priče žene koju pamtimo s osmehom.

Nakon velikog broja sinova, usvojila je i devojčicu, koja joj je kasnije potala i menadžerka Vesna Gjeorgjieski, koja je uz legendarnu pevačicu bila do samog kraja.

Vesna je objasnila sve o problemima koji su se nakon Esminog odlaska pojavili kada je došlo do raspodele nasledstva, ali i da li je imala prilike da vidi testament.

- Naravno da sam znala šta piše u testamentima, Esma ništa nije radila dok se ne konsultuje sa mnom. Ona je imala dva testamenta - jedan u kojem je pisalo da kuću i sve što je u kući ostavlja Ministarstvu kulture Makedonije, sa obavezom da se njena kuća pretvori u Dom humanosti i muzej muzike Esma i Stevo Teodosievski, i drugi gde je autorska prava poklanjala njenom sinu Simeonu Atanasovu.Istina je da se digla velika frka oko testamenta, a to su uradili Esmini sestrići i bratanci, koji su smatrali da to pripada njima, jer Esma nije imala rođene dece. Oni su pred sudom osporili testament, a spor traje i do dana današnjeg - rekla je Vesna i dodala:

- Posle Esmine sahrane ključeve od kuće je uzela njena porodica - sestrići i bratanci. Oni su izneli iz kuće sve, baš sve. I to što je imalo neprocenjivu umetničku vrednost - kolekcija Esminih umetničkih slika, nameštaj, čak su izvađene i pločice iz kupatila, česme, prozori, vrata.. da ne nabrajam. Teško mi je kad pričam o tome - navela je ona.

