Evo kako izgleda kuća Esme Redžepove koja je trebalo da postane muzej: Od prelepe vile ostali zidovi (FOTO+VIDEO)

Legendarna Esma Redžepova, slavna makedonska pevačica, bila je veliki humanitarac, a njeno najveće priznanje bila su joj deca. Za života je sa svojim suprugom Stevom Teodosijevskim, usvojila i odgajila njih 48.
Poslednjih godina kuća Esme Redžepove u Skoplju bila je u centru pažnje zbog jedne fotografije koja se pojavila na mrežama na kojoj se vidi da ovo nekada vredno zdanje propada, a mnogi su se pitali koji je razlog tome i šta se dešava sa kućom.
Naime, kuća čuvene pevačice koja je trebalo da postane muzej je opustošena, u šta se uverila ekipa emisije "Premijera - Vikend specijal" kada je nedavno posetila Skoplje.
Tada su videli da se sa spoljnje strane ne vidi se koliko je ruinirana i napuštena, ali kada se priđe sa druge strane, mogu se uočiti jezivi detalji. Obrasla i u grmlje , prozori na velelepnom zdanju su polupani, a kako se vidi sa spoljne strane, kuća je načisto opustošena.
Unutrašnjost kuće je poluprazna. Na pojedinim mestima se još uvek nalaze pojedine slike čuvene pevačice, ali i uspomene sa njenih nastupa.
Gomila papira razbacana je po dnevnoj sobi, u kojoj se nalaze ostaci nameštaja, ali i statua pevačice.
Na većem delu kuće nema ni jednog prozora, a unutrašnja vrata su poskidana, a na više mesta se vidi da je u kuću provaljivano kako bi se odnele skupocenosti koje su pevačica i njen suprug imali u životu.
Podsetimo, razlog zbog kojeg je kuća u ovakvom stanu jeste spor koji postoji između Severne Makedonije i Esminih mnogobrojnih naslednika.
Pokojna pevačica je testamentom kuću ostavila državi, ali Esmina deca koju je usvojila i ostali rođaci žele da nekretnina pripadne njima.
Autor: N.B.