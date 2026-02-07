Preminula NAŠA GLUMICA u 21 godini! TRAGEDIJA KAKVA SE NE PAMTI, samo tri nedelje ranije OTKRIVENA BOLEST od koje joj nije bilo spasa!

Ceo Novi Sad ujedinio se zbog nje.

Glumica Dostana Nikolić preminula 2022. godine u 21. godini od posledica akutne leukemije. Tragičan kraj usledio je samo tri nedelje nakon što je njena porodica gajila nadu da je izlečenje moguće, s obzirom na uveravanja lekara da postoje šanse za oporavak.

Agonija je počela kada je Dostana, inače tada studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu, primetila neobične modrice po telu. Hitno urađene analize pokazale su veoma zabrinjavajuće rezultate, zbog čega je odmah zadržana u Urgentnom centru, a zatim prebačena na odeljenje hematologije.

Njena sestra Maša tada je prenela reči lekara da je bolest otkrivena u ranoj fazi, takozvanom "prapočetku", i da predstoji ozbiljna borba.

- Doksi je moja mlađa sestra, studentkinja na Akademiji u Novom Sadu. Pre nekog vremena uočila je modrice i hvala univerzumu, brzo uradila analize koje su pokazale toliko zabrinjavajuće rezultate da je zadržana na Urgentnom a kasnije prebačena na Klinički na hematologiju. Ali, što bi rekla njena doktorka, na vreme. Ovo je prapočetak bolesti - navela je tad njena sestra Maša.

Dostana je glumila u nekoliko domaćih serija, a studirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. I njene starije kolege su se tada angažovale u njenoj borbi i prikupljanju krvi, ali joj nažalost nije bilo spasa.

