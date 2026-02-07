EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: Od stresa sam izgubila mleko, najvažnije mi je dete, pričaćemo o svemu

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Pevačica se sada oglasila za naš portal i otkrila kako se oseća nakon porođaja i nakon što se otkrio da je otac njenog deteta u braku 19 godina i da već ima decu:

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću Vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica za Pink.rs pa je dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta.

