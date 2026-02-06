AKTUELNO

HITNO OPERISANA MAJKA MILICE TODOROVIĆ: Otac pevačice sve otkrio: Umalo da umre, u bolnici je

Izvor: Telegraf, Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Majka Milice Todorović, Jasmina Todorović, hitno je operisana. Kako se navodi, zbog toga ni Jasmina ni njen muž Milan nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.

Otac pevačice, Milan Todorović, je otkrio da je Jasmina u bolnici.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - kazao je Milan.

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre... - rekao je Miličin tata.

Foto: TV Pink Printscreen

Pevačica se danas oglasila za naš portal i otkrila kako se oseća nakon porođaja i nakon što se otkrio da je otac njenog deteta u braku 19 godina i da već ima decu:

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću Vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica za Pink.rs

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: Pričaćemo o svemu, želim da budem srećna sa svojim detetom

Autor: N.B.

