Oglasio se pevač sa slavlja rođenja sina Milice Todorović: Otkrio sve detalje

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan, a njen izabranik N. M. priredio je 4. februara gala slavlje u krugu porodice i prijatelja.

Za dobru atmosferu na jednoj hacijendi bio je zadužen Žarko Gligić, jedan od najtraženijih pevača na privatnim slavljima u estradnim krugovima. On je sada za naš portal otkrio detalje slavlja, ali i kako je prošao sa bakšišem.

Na samom početku, Žarko Gligić je priznao da su se svi lepo proveli.

- Bilo je super, veselo, jako emotivno veče. Lepo druženje, kao i svako rođenje. Njima želim sve najlepše, da su živi i zdravi, sto sreća im želim, i Bogdan da je živ i zdrav, i mama i tata i svi.

- Bili su svi podjednako veseli, da vam kažem, baš je bilo veselo... Gosti su dosta tražili pesama, bilo je lepo. Pevao je Stevan, dosta kolega i koleginica.... - rekao je Žarko Gligić za domaće medije, pa otkrio i koliko je otac deteta bio "široke ruke".

- Normalno je kada se dete dobije da se časti muzika, ali ne bih o ciframa da pričam, ja sam zadovoljan sa svim. Meni je bitno da je dobro druženje, energija, da su svi zadovoljni na kraju. To mi je najbitnije. Sve je bilo ispoštovano, domaćinski, i sa naše strane i sa njihove - kazao je Gligić.

Na pitanje da li su tetka i tata bili najveseliji, odogovorio je potvrdno.

Podsetimo, njegova supruga je za Pink.rs otkrila šok detalje.

- On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa kojima se on druži - rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao da spava.

- On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kuć kod mene i legao da spava. Strašno, da ne verujete... Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi - poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cela porodica zbog svega što ih je zadesilo.

- Bila sam kod lekara, na lekovima sam mesec dana, mnogo sam potresena, moja deca i ja mnogo patimo. Ja moram da zaštitim svoju decu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je takođe pod jakim stresom, i to je to što možete od mene da čujete - otkrila je LJ. M.



Autor: N.B.