Novo oglašavanje supruge oca deteta Milice Todorović! Otkrila da li je dobila pretnje nakon ispovesti za Pink.rs: LOŠE SMO, RAZUMITE ME...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Supruga oca deteta Milice Todorović juče je u ispovesti za naš portal progovorila o razgovoru sa pevačicom i suprugom, ali i o tome kako se njihova deca nose sa svim što se dogodilo.

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: Od stresa sam izgubila mleko, najvažnije mi je dete, pričaćemo o svemu

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Juče su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako smo saznali u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) ekskluzivno se juče oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje o upoznavanju sa pevačicom, danu kada je saznala da njen suprug čeka dete sa pevačicom, što možete pročitati u nastavku:

ŠOKANTNA ISPOVEST! Supruga oca deteta Milice Todorović otvorila dušu o pevačici, otkrila kako su se upoznale i šta joj je rekla, pa priznala da li će

Dan nakon što je za naš portal govorila o suprugu i pevačici, stupili smo u kontakt Lj.M. koja nam je otkrila da li ju je pevačica kontaktirala i da li je imala neki problem:

- Niko me nije zvao, niti bilo šta pitao, mi smo jako loše, i ne želim više o toj temi, razumite - poručila je Lj.M.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: pink.rs

