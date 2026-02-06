Progovorila komšije Milice Todorović: Evo šta kažu o pevačici i ocu njenog deteta koji je oženjen

Iskreno o svemu!

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina sa muškarcem za kojeg se ispostavilo da je oženjen. Sada su progovorile komšije iz kraja u kom živi pevačica.

- Jao Milica je preslatka. U trudnoći je blistala i delovala baš srećno. Pojavljivala se sa nekim dečkom ali ja ne mogu da tvrdim da joj je on partner. Izgledali su normalno i nisu se ljubakali ili grlili da bih mogla da pretpostavim da joj je to dečko - govorila je komšinica i prokomentarisala navode da je otac deteta oženjen:

- Iskreno strašno ako je tako. Ali ljudi svašta pričaju, jedino me buni to što se oglasila žena. Strašno je to, ne dao Bog nikom. Milica ne deluje takva, možda je on obe lagao...

Gospođa iz najbližeg ugostiteljskog objekta u kraju pevačice vrlo je oštro prokomentarisala glavnu temu medija prethodnih dana.

- Eto šta se dešava, meni je ta cela priča rijaliti. Užas jedan. Ne želim da komentarišem sve to, ne znam da li je tačno, ali ako jeste to je katastrofa. Sramota - rekla je gospođa za Kurir vidno neraspoložena za dalji razgovor.

- Milica je jedna jako vedra i nasmejana devojka, kakva je na televiziji takva je i uživo. Ni sa kim je nisam viđala sem sa majkom i bratom. Što se tiče naslova koji su se pojavili u medijima da je dobila sina sa čovekom koji je 19 godina u braku, ne bih želela da komentarišem. Da je rodila i petoro dece, svaka žena treba da se ostvari kao majka, ja joj želim zaista sve najbolje - rekla je prodavačica iz obližnje prodavnice zdrave hrane.

Naime, pevačica tvrdi da ima vremena kada će pričati o svemu o čemu se priča i piše, te i da je zahvalna na tome što je postala majka.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada, poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla nam je Milica Todorović, pa je dodala:

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica za Pink.rs.

Autor: N.B.