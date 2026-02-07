Obožavali ste ga u seriji 'Mješoviti brak', a evo kako danas izgleda Alek: Neki kažu da se nije promenio, a evo gde je njegova oaza mira (FOTO)

Glumac Nenad Stojmenović proslavio se svojevremeno u seriji "Mješoviti brak", a do danas se poprilično promenio.

Naime, mlađe generacije takođe ga pamte po ulozi u filmu "Mi nismo anđeli", a jednom prilikom imao je neprijatno iskustvo, kada su ga osudili zbog toga što je prihvatao uloge u drugoj državi.

Glumac je inače, govorio otvoreno o tome šta su mu u životu prioriteti, te je otkrio da mu je vreme koje provodi sa porodicom izuzetno važno.

- Provodim vreme sa porodicom i to je moje utočište, tu pronalazim mir. Kada nemam previše obaveza, trudim se da ne budem u Beogradu, na Kosmaju provodim dosta vremena, to mi uliva spokoj, potpuno me resetuje i vrati na fabrička podešavanja.

Fali nam dodir sa prirodom, sve što se desilo poslednjih godina nas je naučilo da cenimo prirodu i dodir sa drugim ljudima. Takođe, čitam dosta - rekao je Nenad, pa je otkrio da se sa bliskim ljudima savetuje stalno kada je posao u pitanju:

- Svačija kritika mi znači, bilo da je pozitivna ili negativna, uvek sam otvoren za to i hoću da saslušam. Imam bliske kolege i članove porodice sa kojima volim da pričam o svojim ulogama.

Autor: N.B.