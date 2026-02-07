AKTUELNO

Domaći

Obožavali ste ga u seriji 'Mješoviti brak', a evo kako danas izgleda Alek: Neki kažu da se nije promenio, a evo gde je njegova oaza mira (FOTO)

Izvor: blic, Foto: Printscreen YouTube ||

Glumac Nenad Stojmenović proslavio se svojevremeno u seriji "Mješoviti brak", a do danas se poprilično promenio.

Naime, mlađe generacije takođe ga pamte po ulozi u filmu "Mi nismo anđeli", a jednom prilikom imao je neprijatno iskustvo, kada su ga osudili zbog toga što je prihvatao uloge u drugoj državi.

Foto: Printscreen YouTube

Glumac je inače, govorio otvoreno o tome šta su mu u životu prioriteti, te je otkrio da mu je vreme koje provodi sa porodicom izuzetno važno.

- Provodim vreme sa porodicom i to je moje utočište, tu pronalazim mir. Kada nemam previše obaveza, trudim se da ne budem u Beogradu, na Kosmaju provodim dosta vremena, to mi uliva spokoj, potpuno me resetuje i vrati na fabrička podešavanja.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Fali nam dodir sa prirodom, sve što se desilo poslednjih godina nas je naučilo da cenimo prirodu i dodir sa drugim ljudima. Takođe, čitam dosta - rekao je Nenad, pa je otkrio da se sa bliskim ljudima savetuje stalno kada je posao u pitanju:

- Svačija kritika mi znači, bilo da je pozitivna ili negativna, uvek sam otvoren za to i hoću da saslušam. Imam bliske kolege i članove porodice sa kojima volim da pričam o svojim ulogama.

Autor: N.B.

#Nenad Stojmenović

#Porodica

#glumac

#izugled

#mjesoviti brak

#serija

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je rodna kuća Milana Vasića: Danas se oženio, a evo kako izgleda njihova oaza mira na Kosovu (FOTO)

Domaći

Nisam nikoga ubila, šta sada: Intimni snimak joj je uništio karijeru, pa se zbog sramote povuka sa scene! Evo kako danas izgleda Zvezda Granda koju st

Showbiz

Preminula legendarna glumica! Obožavali smo je u seriji M*A*S*H*

Domaći

Zbog nje su mnogi izlazili ranije sa posla: Obožavali smo da gledamo meksičku ovu glumicu, a evo kako sad izgleda (FOTO)

Domaći

Pobegli iz Beograda, a sebi napravili mali raj: Evo gde uživaju Jelena Tomašević i Bosiljčić - Ovo je njihova oaza mira (FOTO)

Domaći

SVI SU IH OBOŽAVALI, A ONDA SE GRUPA RASPALA: Relja je nastavio solo karijeru i svi ga slušate, a evo gde je i kako danas izgleda Vlada Matović iz Eli