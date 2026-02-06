AKTUELNO

Domaći

NOVA ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ: Izgubila sam 19 godina života, život sam mu dala, sad živim u PAKLU

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Supruga oca deteta Milice Todorović juče je u ispovesti za naš portal govorila o svom suprugu koji je u paralenoj vezi sa pevačicom sa kojom je dobio dete, a sada je otkrila kako se ona i njena deca osećaju kada se sve saznalo.

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

pročitajte još

EKSKLUZIVNO ZA PINK.RS! Prva izjava Milice Todorović nakon porođaja: Od stresa sam izgubila mleko, najvažnije mi je dete, pričaćemo o svemu

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Juče su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako smo već pisali u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) juče se ekskluzivno oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje.

pročitajte još

ŠOKANTNA ISPOVEST! Supruga oca deteta Milice Todorović otvorila dušu o pevačici, otkrila kako su se upoznale i šta joj je rekla, pa priznala da li će

Lj.M. se danas ponovo oglasila za naš portal te je otkrila koliko joj je teško zbog svega što se dešava njoj i njenoj deci, te je priznala da ne može da se smiri i da je šokirana postupcima pevačice:

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja deca osećaju. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja deca kući plaču zbog nje. - započela je LJ.M. pa dodala:

pročitajte još

Novo oglašavanje supruge oca deteta Milice Todorović! Otkrila da li je dobila pretnje nakon ispovesti za Pink.rs: LOŠE SMO, RAZUMITE ME...

- Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Foto: Pink.rs

Nakon toga Lj.M. nam je otrkial da je ona prva javila Milici:

- Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila, moja deca su imala viziju savršene porodice. - govorila je ona pa je dodala:

- Ja sam se trudila da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga da bih mogla da se okrenem deci.

Autor: pink.rs

#Dete

#Karijera

#Milica Todorović

#Otac

#Porodica

#pevačica

#supruga

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOKANTNA ISPOVEST! Supruga oca deteta Milice Todorović otvorila dušu o pevačici, otkrila kako su se upoznale i šta joj je rekla, pa priznala da li će

Domaći

Novo oglašavanje supruge oca deteta Milice Todorović! Otkrila da li je dobila pretnje nakon ispovesti za Pink.rs: LOŠE SMO, RAZUMITE ME...

Domaći

SINOĆ JE SLAVIO ROÐENJE SINA, PA SE VRATIO KOD NAS KUĆI DA SPAVA! Čitajte nastavak ispovesti žene oca deteta Milice Todorović, otkrila sve detalje za

Showbiz

EKSKLUZIVNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ (1. DEO) Došla sam joj ispred zgrade, pozvala me je u stan da pričamo, tamo je bio i on...

Domaći

DOK SAM BILA TRUDNA, ŽIVELA SAM U ZABLUDI: Crnogorska pevačica optužila Milicu Todorović da je bila sa njenim suprugom dok su bili u braku

Domaći

NE SPAVA NOĆU, VAMPIRIŠE: Pevačica otkrila detalje o trudnoći Milice Todorović