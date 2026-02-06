NOVA ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ: Izgubila sam 19 godina života, život sam mu dala, sad živim u PAKLU

Supruga oca deteta Milice Todorović juče je u ispovesti za naš portal govorila o svom suprugu koji je u paralenoj vezi sa pevačicom sa kojom je dobio dete, a sada je otkrila kako se ona i njena deca osećaju kada se sve saznalo.

Poznata pevačica Milica Todorović pre tri dana se porodila i na svet donela dečaka po imenu Bogdan. Milica nije želela da otkriva medijima ko je otac njenog deteta, a misterija oko toga traje otkad je u javnosti procurila informacija da je pevačica ostala u drugom stanju.

Juče su prvi put procurili snimci oca Miličinog deteta sa proslave rođenja, a kako smo već pisali u pitanju je muškarac koji je u braku 19 godina i ima dvoje dece. Njegova supruga Lj. M. (ime i prezime poznato redakciji) juče se ekskluzivno oglasila za Pink.rs i otkrila šokantne detalje.

Lj.M. se danas ponovo oglasila za naš portal te je otkrila koliko joj je teško zbog svega što se dešava njoj i njenoj deci, te je priznala da ne može da se smiri i da je šokirana postupcima pevačice:

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja deca osećaju. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja deca kući plaču zbog nje. - započela je LJ.M. pa dodala:

- Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Nakon toga Lj.M. nam je otrkial da je ona prva javila Milici:

- Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila, moja deca su imala viziju savršene porodice. - govorila je ona pa je dodala:

- Ja sam se trudila da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osećam i moram da se isključim iz ovoga da bih mogla da se okrenem deci.

