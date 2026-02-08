AKTUELNO

Ovo malo ko zna: Evo šta je po obrazovanju Anastasija Ražnatović, školovala se na Kipru, a kada se vratila za Beograd napravila ovaj potez

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

O porodici Ražnatović čini nam se da znamo skoro sve, ali neki detalj nam i promakne. Anastasija Ražnatović obrazovanje ne krije, ali je mnogima nepoznanica šta je Cecina ćerka studirala.

Anastasija rođena 25. Maja 1998. godine u Beogradu. Sa bratom Veljkom Ražnatovićem pohađala je britansku školu ali je 2011. godine nastavila školovanje na Kipru.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Nakon završetka srednje škole vratila se u Beograd gde je upisala poslovnu školu.

- Ponekad me neko iskritikuje što na drušvenim mrežama ne objavljujem fotografije sa fakulteta nego samo odevne kombinacije ili snimke iz noćnih provoda.

Foto: TV Pink Printscreen

To je zato što kada sam na fakultetu fokusirana sam na predavanja, a ne na telefon - izjavila je jednom prilikom Anastasija koja je već neko vreme živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom u Sevilji.

Autor: N.B.

