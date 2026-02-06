VEČERAS OD 20H na Jutjub kanalu i portalu Pink.rs: Iza zatvorenih vrata, Božo Dobriša nikad iskrenije o estradi, sukobima i popularnosti

Večeras se nastavlja nova sezona emisije „Iza zatvorenih vrata“, autorke i voditeljke Snežane Zinović, koja se emituje u okviru rubrike Nova era na portalu Pink.rs.

U prvom izdanju nove sezone, gledaoci će imati priliku da prate zanimljiv i otvoren razgovor sa gostom emisije, crnogorskim novinarom Božom Dobrišom, koji je bez ulepšavanja govorio o aktuelnim dešavanjima na regionalnoj estradnoj sceni. Tokom emisije dotakao se brojnih tema, od estradnih sukoba i rivalstava, preko odnosa među javnim ličnostima, do pitanja uspeha pevača tokom letnjih sezona.

Dobriša je analizirao šta danas donosi popularnost, kako se gradi karijera na estradi, ali i koji faktori odlučuju o tome ko će se zadržati na vrhu, a ko brzo pasti u zaborav. Emisija donosi i osvrt na promene koje su obeležile estradnu scenu poslednjih godina, kao i na izazove sa kojima se pevači i javne ličnosti suočavaju u eri društvenih mreža i digitalnih medija.

Večeras od 20časova samo na Youtube kanalu i portali Pink.rs!

Nova sezona emisije „Iza zatvorenih vrata“ donosi još više ekskluzivnih tema, otvorenih razgovora i gostiju koji bez zadrške govore o stvarima o kojima se retko javno priča.

Autor: pink.rs