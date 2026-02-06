AKTUELNO

Domaći

BIO JE SA SKORO SVAKOM PEVAČICOM U SVOJOJ MLADOSTI: Božo Dobriša otkrio sve o GEJ aferi poznatog pevača: NJEGOVA ŽENA ZNA ZA TO!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Otkrio brojne detalje!

Istaknuti novinar Božo Dobriša otvoreno je progovorio u emisiji ''Iza zatvorinenih vrata'' autorke i voditeljke Snežane Zindović o aferi oženjenog pevača, koji već duži period održava paralelnu vezu sa muškarcem, a koju javnost do sada nije znala.

Foto: Pink.rs

On je detaljno izneo sve informacije koje poseduje, ističući da je reč o izvođaču koji važi za velikog zavodnika i čije bi otkrivanje identiteta šokiralo javnost.

- Ja ne znam zbog čega se izazvala tolika pažnja, kad toliko gej pevača ima. Ima i mladih, oženjenih gej pevača. Možda je interesantno jer sam ja sve to dočarao. Taj jedan pevač ima šezdeset godina, ne mogu da otkrijem ime. On je pevač narodne muzike, veoma je popularan. Bio je sa skoro svim pevačicama u prošlosti i njegovoj mladosti. Njegova žena zna za to. Sreo sam ga na plaži u Budvi, video sam ga kako pije koktele i dobacio ''voda je danas toliko topla, da ne moće rashladiti''. On se na to samo smeškao. Strašno bi bilo da se otkrije njegovo ime, verujem i da je sa mlađim pevačicama bio.

Foto: Instagram.com

Autor: S.Z.

