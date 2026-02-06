Rekao je da će se ovo završiti... Novi detalji borbe za stan Čede Jovanovića, za sve optužen Bogoljub Karić

Političar Čedomir Jovanović mesecima je proživljavao agoniju zbog, kako tvrdi, pokušaja otimanja njegovog stana. Njemu su nedavno sudski izvršitelji pokucali na vrata sa namerom da njega i njegovog prijatelja Aleksandra Kosa izbace iz doma na Novom Beogradu.

Čedomir tvrdi da je u pitanju pokušaj prevare, kao i da iza svega stoji Bogoljub Karić, o čemu je detaljno govorio i izneo sve detalje, kao i dokumenta policije i suda o ovom slučaju.

Sada se na društvenim mrežama oglasio njegov prijatelj Aleksandar, sa kojim i živi u spornoj nekretnini, te jasno izneo svoj stav o ovoj temi:

- Čitav život Bogoljuba Karića je vulgarna predstava, sada je i Čedomir protiv svoje volje njen deo i zato će zažaliti svi koji su za to odgovorni, jer on sigurno neće biti statista koji igra zadatu ulogu dok mu nova srpska dinastija, kako Bogoljub doživljava svoje pleme, udara na porodicu i dom. Priznajem, dugo nisam razumeo mog prijatelja koji mi je govorio da će se luda situacija oko stana, uprkos njegovoj pristojnosti i poštovanju svakoga, pa i „čupavca iz Peći“, rešavati surovim obračunom, jer B. K. ili jede živo meso ili povija rep. Sada, kada su šake na stolu i svako može da vidi da je B. K. svesno učestvovao u prezbiljnoj prevari sa željom da uništi Čedomira i njegovu porodicu… Kada je protiv svoje volje u sve uvučen, moj drug kaže da će mu odgovoriti na jeziku koji B. K. ne razume, ali je vreme da ga konačno nauči — umesto B. K. muljačine, stavljanjem svih karata na sto pred svima, umesto sačekuša u kojima se krije dok drugi odrađuju posao, pozivanjem na zakon od koga čitav život ne beži bez razloga… i da, Viši sud je potvrdio izvršenje, vidno da dokumentacija koja dokazuje prevaru razmera prevazilazi razmere prevare vezane za falsifikovana dokumenta! Prihvatio je Čedomirov zahtev onako kako je, uprkos svima koji su prestali da veruju, on i rekao da će biti uporan i bez odustajanja, ponavljajući: „Život je onakav kakav si" - napisao je on.

Podsetimo, prava drama odvijala se u stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gde živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa prijateljem Aleksandrom Kosom.

Kako je Kurir ranije pisao, sudski izvršitelji došli su sa namerom da ga izbace iz nekretnine na Novom Beogradu, a on je sada otkrio šokantne detalje o toj temi, optužujući Bogoljuba Karića za nedaće koje su ga snašle.

Zbog navedenih tvrdnji stupili smo u kontakt sa Bogoljubom kako bi nam dao svoj komentar na Jovanovićeve optužbe. Biznismen je rekao da će se uskoro oglasiti, ali do objavljivanja ovog teksta nije imao konkretan komentar.

Autor: N.B.