RIZNICA BROJNIH SAZNANJA: Božo Dobriša otkrio da je fudbaler Mančestera ODLEPIO za Jelenom Karleušom, pa se osvrnuo na Duška Tošića: U SVAKOJ ŽENI TRAŽI NJU, VIDEO SAM GA SA TRI PLAVUŠE... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

Boža Dobriša je u emisiji ''Iza zatvorenih vrata'' otkrio kako je došao do saznanja da se fudbaleru Mančester Junajteda dopada Jelena Karleuša, te i da na sve načine pokušava da dođe do nje.

Dobriša se osvrnuo i na njenog bivšeg muža, Duška Tošića, dajući svoj uvid u njihove odnose i trenutnu situaciju koja je privukla pažnju javnosti.

- Istina, ali samo da ne bude pogrešno protumačeno. Nije mene zvao lično fudbaler Mančester Junajteda da me pita za Karleušu. Poznati fudbalski menadžer sa naših prostora, koji radi sa svetskim fudbalerima je rekao da je jedan fudbaler Mančestera ''odlepio'' za njom. Došao sam do zaključka da je Duško Tošić upravo iz revolta zbog tog saznanja promenio brave. Nije mogao da podnese jer neki uspešniji, imućniji sportista želi da skrene Karleušinu pažnju na sebe. On u svakoj ženi traži Jelenu Karleušu. Ne bi me čudilo da od muke menja brave. Sreo sam ga u jednom hotelu sa tri plavuče. Imao je, nije znao kako sija dijamant. O njmu mislim sve najlepše, ali činjenica je da nije znao da se nosi sa takvom ženom - istakao je Dobriša.

Autor: S.Z.