Pevač mesecima žrtva prevare: Hitno se oglasio i otkrio da mu je ukraden identitet

Pevač Emir Brunčević se suočava sa ozbiljnim problemom sajber nasilja i krađe identiteta na društvenim mrežama.

Naime, jedan lažni nalog preko kog su navodno iza njegovog imena razmenjivane poruke je prijavljen i uklonjen, ali neprijatnosti su se nastavile pojavljivanjem novih profila koji iza njegovog imena i prezimena kontaktiraju druge korisnike.

Emir je putem svog Instagram naloga obavestio javnost o prevari koja se dogodila na platformi TikTok. On je objavio sliku spornog profila uz jasno upozorenje:

"Na TikToku se pojavio profil koji se lažno predstavlja kao Emir Brunčević. To nije Emir i nema veze sa njegovim zvaničnim nalozima. Molimo vas da prijavite lažni nalog i ignorišete poruke sa tog profila"

S obzirom na to da mu ova situacija kontinuirano stvara probleme, pevač je spreman da se obrati nadležnim institucijama kako bi zvanično prijavio zloupotrebu.

Mia Borisavljević doživela je nedavno neprijatnost kada je jedna grupa ponudila ljudima da će svima dati po 200 dinara ponaosob ukoliko je zaprate na Instagramu. Pevačica se oglasila i naglasila da je u pitanju prevara.

- Svašta! To samo imam da kažem. Upravo me je pozvala drugarica i rekla da je i ona to videla. Staviću obaveštenje da je u pitanju prevara. Ne verujem da bi iko i probao ovako nešto, ali za svaki slučaj - poručila je pevačica.

Autor: N.B.