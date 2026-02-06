Naš glumac umro u 19. godini: Publika ga pamti po čuvenoj ulozi, a ovo je malo ko znao o njemu

Dušana Pekića publika je zapamtila kao Pinkija u čuvenom filmu "Rane". Iako veliki talenat, sudbina je odradila da mu ovo bude prva i poslednja uloga koju je odigrao u svom kratkom životu.

Dušan Pekić, koji je u filmu "Rane" sjajno odigrao Pinkija, jednog od dečaka čije je tmurno odrastanje u Beogradu kasnih devedesetih zabeležio reditelj Srđan Dragojević, preminuo je sa samo 19 godina.

Pekić je umro 2000. godine u Kraljevu, za vreme služenja vojnog roka. Uzrok smrti do skoro nije bio objavljen, ali se onda oglasila njegova majka Milunka Tašić, koja je, kako kaže, tek nedavno smogla snage da pročita nalaz obdukcije. Javnost je godinama sumnjala da je u pitanju predoziranje, a prijatelji da je Pekić ugušen.

- U obdukcionom nalazu piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. Nakon 18 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz - izjavila je njegova majka svojevremeno.

- Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Sa Anom je odrastao i ona mu je davala snagu. Jelena, njegova devojka, bila je puna života, kao i on - ispričala je njegova majka Milunka Tašić.

- Živeo je brzo i kratko, ali ispunjeno. Želeo je da upiše glumu i bio je počeo da se priprema. Dušan je bio veličina jer je voleo ljude. Bio je spreman da sve podeli sa drugima - odeću, hranu, a kad nisu imali gde dovodio je drugove da prespavaju kod nas - dodala je ona tada za domaće medije.

Naime, Dušan Pekić je u "Rane" upao slučajno, pošto su ga iz producentske kuće uočili negde u Zemunu i pozvali na audiciju. Bio je "običan klinac", doduše u jednom pogrešnom vremenu i u jednoj pogrešnoj zemlji. Gostovanje u Atini bilo je njegovo prvo putovanje u životu na koje je krenuo sa ekipom "Rana", a Švaba je kasnije pričao da su se zajedno prvi put napili, otišli na letovanje... Škola ga je nervirala, ali je bio čvrsto rešen da se upiše na Akademiju, "jer se tamo radi na sebi". To nije doživeo.



Autor: N.B.