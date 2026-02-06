Evo šta doručkuju Darko i Katarina Lazić: Ona sve objavila, a cena će vas oduševiti (FOTO)

Supruga pevača Darkа Lazića,Katarina Lazić sa kojim ima ćerku Srnu, aktivna je na društvenim mrežama te često deli neke trenutke iz njihove svakodnevnice. Ona je sada pokazala doručak koji je spremila a reč je o pažljivo biranim namirnicama.

Na Kaćinom tanjiru našli su se avokado, jaje, pavlaka, limun, slanina i tost, kombinacija koja spaja zdrave masti, proteine i ugljene hidrate. Ovakav doručak smatra se izuzetno energetski jakim ali i zdravim.

Ako uzmemo u obzir kvalitet namirnica, cena ovog obroka varira od 800 do 1.200 dinara.

Jasno je da supruga Darka Lazića vodi računa o ishrani, ali i da sebi priušti doručak koji izgleda ukusno, hranljivo i luksuzno.

Kaća je inače u skladnom braku sa darkom Lazićem, a kada je stupila u vezu sa njim i dalje je nosila burmu od prethodnog partnera, o čemu je govorila ranije:

- Kada sam obnovila ljubav sa Darkom, krenulo je da se "čeprka" po mojoj prošlosti, a tada sam na Instagramu još uvek imala fotografije na kojima sam nosila burmu. Tako da se pisalo da se zabavljam sa Darkom, a da sam još u braku. To nije istina, recimo da je to bio neki međuperiod - rekla je tada ona, pa otkrila da li ima ljubomore u braku sa Darkom.

- Često je odsutan zbog svog posla, ali stvarno smo non-stop na vezi. On je više ljubomoran, to može i on da potvrdi, ali kada je ovakva ljubav, ljubomora je i normalna. Nikada mi nije pravio ljubomorne scene, toga nije bilo. Često me pita: "Kako je moguće da tebe niko ne muva?", ali mene uglavnom prate žene, ne dobijam poruke od muškaraca, nema nepristojnih ponuda, ne pišu mi, valjda je jasno da sam nezainteresovana i u srećnom braku.



Autor: N.B.