Otkriveni novi detalji bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića: Bacili bombu pa pobegli trotinetom

Poznati su novi detalji bombaškog napada na kuću pevača Zdravka Čolića koji se desio 3. februara.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv S.M. (32) i osumnjičenog za kojim se traga zbog sumnje da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine aktivirali i bacili dve ručne bombe na porodične kuće oštećenih, kao i protiv M. A. koji im je u tome pomogao, stavivši im na raspolaganje pomenute eksplozivne naprave.

"Naredbom o sprovođenju istrage S. M. i osumnjičenom za kojim se traga na teret se stavljaju dva krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a M.A. ista dva krivična dela u pomaganju. Protiv S. M. i osumnjičenog za kojim se traga biće preduzete i dokazne radnje zbog dva kriviča dela Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu, a protiv osumnjičenog M. A. zbog istih krivičnih dela izvršenih pomaganjem", navode iz Tužilaštva.

Kako se navodi, na saslušanju pred javnim tužiocem S. M. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, dok je M. A. kratko negirao izvršenje krivičnog dela i odbio da odgovara na pitanja javnog tužioca.

"Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da svoj trojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, a za osumnjičenim za kojim se traga i zbog opasnosti od bekstva, kao i da se za njim raspiše poternica", dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, postoji sumnja da su 20. novembra 2025. godine i 3. februara 2026. godine S. M. i osumnjičeni za kojim se traga neovlašćeno nosili minsko-eksplozivna sredstva čije držanje nije dozvoljeno građanima, u čemu im je pomogao M. A. koji im je stavio na raspolaganje eksplozivne naprave.

"S. M. i osumnjičeni za kojim se traga su 20. novembra 2025. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu, pa su koristeći rent-a-kar vozilo marke 'Tojota', došli do porodične kuće oštećenog R.K. na opštini Palilula i oko 02:30 časova aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište porodične kuće. Bomba je eksplodirala na prostoru između kuća koje pripadaju porodici oštećenog i još jednoj porodici, a osumnjičeni su se trčećim korakom vratili do vozila", navodi se.

"Takođe, oni su 3. februara 2026. godine neovlašćeno nosili jednu ručnu bombu, pa su koristeći taksi vozilo, a potom trotinet došli do porodične kuće oštećenog Z. Č. na Savskom vencu, gde je oko 04:52 časova osumnjičeni za kojim se traga aktivirao i bacio ručnu bombu u dvorište porodične kuće, dok je S. M. pazio da neko ne naiđe i snimao mobilnim telefonom. Ručna bomba je eksplodirala nakon čega su se osumnjičeni tronitetom udaljili sa lica mesta", dodaje se u saopštenju.

Pisalo se i da je uhapšen drugi osumnjičeni za bombaški napad.

Autor: N.B.