Haos na snimanju Pinkovih zvezda: Zaratili Desingerica i Kemiš kao niko do sada

Šok!

Harmonikaš i muž Zorice Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš i reper Dragomir Despić Desingerica su se, žestoko posvađali na snimanju najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda", gde su Zorica i Desingerica članovi žirija, zajedno sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković i Draganom Stojkovićem Bosancem.

U jednom trenutku situacija je eskalirala, pa su Kemiš i Despić razmenili oštre reči, a tenzija je u studiju rasla iz minuta u minut.

Naime, došlo je do verbalnog sukoba između Kemiša i Desingerice, a o čemu se zaista radi videćete u emisiji. Kako saznajemo došlo je do sukoba oko kandidata, a kao što je već i poznato Kemiš je zamenio svoju suprugu Zoricu koja je opravdano izostala sa snimanja.

Autor: N.B.