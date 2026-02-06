Skandal koji trese estradu: Otac deteta Milice Todorović dobar drug s njenim bivšim verenikom? Kamere ih usnimile, pogledajte šta su radili (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Mlada folk zvezda Milica Todorović našla se u centru skandala nakon porođaja. Naime, ona je pre tri dana na svet donela sina Bogdana, a nakon što je otac deteta proslavio rođenje, isplivali su šokantni navodi u javnost. Prvo se oglasila žena koja tvrdi da je supruga oca deteta Milice Todorović, nakon čega je izbio potpuni haos.

Milica je dugo krila svog izabranika

Sada su se pojavili novi šokantni navodi. Naime, jedan verni čitalac portala Republika i novina Srpski telegraf tvrdi da je otac Milicinog deteta drug njenog bivšeg verenika Marija Berišića, koji je prošle godine uhapšen po međunarodnoj poternici Interpola iz Zagreba.

Naš čitalac tvrdi da su kamere emisije „Paparazzo lov“ snimile jedan njihov susret.

– Ovaj čovek koji je otac deteta Milice Todorović je drug njenog bivšeg verenika, koji je prošle godine uhapšen u Beogradu. „Paparazzo lov“ je objavio prošle godine snimak gde se njih dvojica pozdravljaju i grle. Vidite po snimku da se poznaju, da se grle i ljube. Oni su drugovi, viđao sam ih kod perionice skoro svaki dan. Naravno, dok je ovaj (Mario) bio na slobodi – ispričao nam je izvor koji je želeo da ostane anoniman.

U mejlu je priložio i snimak o kom je govorio, a pomenuti detalj možete pogledati od vremenske odrednice 40:42.

Podsećanja radi, Mario je uhapšen zbog optužbi za razna krivična dela, uključujući prevaru i falsifikovanje isprava. Hapšenje se dogodilo u februaru prošle godine, a istraga je otkrila da je protiv Marija bila raspisana poternica zbog sumnji za nepravilnosti u poslovanju u Hrvatskoj. Priveden je i predat nadležnim organima, a Milica se tada i jedno vreme povukla iz javnosti.

Autor: N.Panić