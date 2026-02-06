Nadam se da će se pojaviti i bivša: Vlada iz Magla benda otkrio pred koncert šta publika može da očekuje od njih, otkrio da će u prvom redu biti njegova lepša polovina

Magla Bend večeras ima svoj prvi solistički koncert u Sava Centru. Frontmen grupe, Vladan Savić otkrio nam je pred početak spektakla kako se oseća.

Naime, frontmen "Magla benda", Vladan je priznao da nema tremu, a uzbuđenje i euforiju nije krio:

- Hvala vam, dobrodošli na prvi solistički koncert "Magla benda". Mi smo odlučili da budemo svoji i da se ponašamo i osećamo kao kod kuće, da nam ova noć bude za pamćenje i da uživamo u njoj. Ukoliko mi bude neudobno u martinkama, ja ću preobući patike. Mi smo pripremili i neke govore, ne znam šta će se desiti kad vidim 4.000 ljudi, porodicu i prijatelje.

- Volim da se skinem go do pojasa u studiju kad pevam, a na nastupu to nisam uradio. Desiće se sve što treba da se desi u momentu i zavisi kakav feedback budemo imali od publike, ako bude prevelika euforija možda ću se skinuti go do pojasa, izvinite što lupetaram. Tremu nemam - rekao je pevač, pa nastavio:

- Pozvao sam Natašu Bekvalac, a ona je rekla "da" sa velikim zadovoljstvom. Ona i ja smo pre svega jedna velika ljubav, poštujemo se. Ne mogu da vam opišem koliko sam poruka dobio u znak podrške od kolega. Jedino što me emotivno danas razara su njihove poruke. Toliko veruju u nas. Moja lepša polovina će biti u prvom redu, videćete i bivšu, to je prirodno i normalno. Izdvojio bih tri dame to su moja ćerka, moja supruga i moja majka. Ćerka zna sve pesme Magla benda, do pre šest meseci, godinu dana nisam joj ni govorio čime se bavim. Poziv ima majka mog deteta i nadam se da će se pojaviti večeras - rekao je pevač, pa prokomentarisao bombu koju je bačena na kuću Zdravka Čolića:

- Svim mislima sam uz porodicu Čolić, Zdavka Čolića i njegovu porodicu ne poznajem nažalost.

Vladan Savić iz "Magla benda" obratio se nedavno pripadnicima sedme sile na generalnoj probi pred koncert u srpskoj prestonici. Otkrio je u kom smeru je razmišljao pre zakazivanja velikog koncerta, te spomenuo i kolege.

- Iskrenost mi ništa nije odnela u životu. Samo mi je donela. Ako niste iskreni, ne trebate mi u okruženju. Podržala nas je Nataša Bekvalac. Koncert je u petak, ne očekujemo kolege, radi se, vikend. Drugi će biti sledećeg meseca, za taj nismo prodali karte sve, al' biće valjda makar pola popunjeno! Razmišljao sam ranije za ovaj prvi da prodamo 1.500 karata, 1.000 da podelimo, pa, eto, biće više od pola popunjeno unutra, ima 4.000 mesta... Al' eto, biće ljudi na kraju, baš mi je drago, pa smo zakazali i drugi - istakao je Vlada.

Autor: N.B.