Milica me je iznenadila, čuli smo se: Pevač otkrio sve o dopisivanju sa pevačicom nakon porođaja i skandala sa oženjenim čovekom

Pevač Dejan Ćirković Ćira stigao je večeras na jedan gradski događaj. Ćira je kao i uvek bio lepo raspoložen, a onda je progovorio pred našim kamerama.

Naime, Ćira je rekao šta je poželeo Žiki za rođendan, a onda otkrio da se čuo sa pevačicom Milicom Todorović koja se porodila pre tri dana i na svet donela sina Bogdana.

"Poželio sam mu zdravlje, da živi mnogo godina. Suzana je super, sutra idem kod nje. Dokumentarac će biti 28. februara ili možda sutradan za godišnjicu. Milici Todorović sam čestitao prekjuče i vratila mi je poruku, baš me je iznenadila, ja je puno volim, i želim joj da joj je Bogdan živ i zdrav, mi smo zemljaci, cenimo se. napisala je: "Volimo te Ćirko, ljubimo te" - rekoa je Ćira, dok o ocu deteta nije hteo ni reč.

Da podsetimo, Lj. M. rekla je u svojoj ispovesti za domaće medije da je pre mesec dana saznala da njen suprug čeka dete sa Milicom Todorović.

- On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona.



Autor: N.B.