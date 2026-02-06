Naše dete ima tri dana, a ja sva tri prolazim kroz PAKAO: Milica Todorović dala hitno saopštenje za javnost!

Nakon što se javnosti obratila supruga čoveka sa kojim je Milica Todović pre tri dana dobila sila, pevačica je odlučila da se javnosti obrati zvaničnim saopštenjem.

Naime, Milica je istakla da prolazi kroz veliki stres kakav nijedna žena ne bi trebalo da doživi.

- Dragi moji, Naše dete ima tri dana.

A ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao.

Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir.

Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete.

Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje posledice sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete.

U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir.

Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost.

Milica.

Autor: N.Panić