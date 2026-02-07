AKTUELNO

Domaći

Kolega Milice Todorović o njenoj vezi sa oženjenim čovekom: Čestitam im na sinu, ali ne podržavam veze sa...

Foto: TV Pink Printscreen

Na jednom događaju u Beogradu, pojavio se pevač Uroš Živković.

On je tokom razgovora sa medijima otkrio da li se čuo sa Milicom Todorović nakon njenog porođaja.

- Čestitam Milici, nismo u kontaktu. Ona je sjajan lik, biće divna majka, puna pozitivne energije. Čestitam i ocu naravno.

- Iskreno ne podržavam da je neko u vezi sa zauzetim muškarcem. Mislim da dvoje ljudi treba da se sretnu u pravo vreme, ako dođe neka ljubav, treba da se završi ono što je bilo pre, pa otići dalje kroz život. Ne podržavam paralelne veze, brakove, možda ljudi imaju neke pravne i sudske sporove koji nisu rešeni, pa su zvanično udati ili oženjeni, a dugo nisu zajedno.

Foto: Pink.rs

O glasinama da se Tamara Milutinović razvodi

Inače, pisalo se da je brak njegove prijateljice Tamare Milutinović sa fudbalerom Darkom Jevtićem na klimavim nogama, međutim, on tvrdi da su oni u skladnom odnosu.

- Sa Tamarom sam kućni prijatelj, znam istinu kakva je situacija. Oni su u divnom braku, puno ih volim. Želim im da tako ostane.

Autor: N.B.

#Ispovest

#Milica Todorović

#Uroš Živković

#pevač

