OTKRIVENO KROZ ŠTA JE PEVAČICA PROLAZILA DEVET MESECI: Isplivali detalji o oženjenom dečku Milice Todorović, prijatelj sve obelodanio!

Milica Todorović prolazi kroz nezgodnu situaciju zbog toga što se u javnosti pojavila žena koja tvrdi da je u braku s njenim izabranikom

Velika se prašina podigla nakon što se saznalo da je dečko Milice Todorović, kojem je rodila sina pre nekoliko dana, zapravo oženjen. Pevačica je na sve načine pokušala da zaštiti svog partnera, ali bezuspešno, jer se medijima javila njegova zakonita supruga Lj. M. i iznela svoju stranu priče.

Klupko je počelo da se odmotava, a detalji o Miličinom dečku izbijaju na površinu. Kako saznajemo, u pitanju je privatnik koji se bavi prodajom automobila.

Problem je imovina

Upravo su se tako njih dvoje i upoznali, kada je Milicu nekadašnji partner Mario Berišić prevario za kola. Detalje priča njihov blizak prijatelj.

- Milica je želela da kupi sebi auto i zajednički prijatelj ih je povezao. Reč po reč, lepo su se sporazumeli i među njima su sevnule varnice. Tokom komunikacije oko kola rodila se i ljubav. Neko vreme su se družili, a on je pevačici predočio da nije srećan u braku i da se razvodi. Ona je u to poverovala. Viđali su se tajno zbog njegove porodične situacije i niko nije želeo da im remeti taj mir. U nekom trenutku je i njegova supruga saznala za njihovu vezu, pa joj je i on sam to priznao. Morao je jer je Milica ostala trudna i nije želela da abortira. Razvod se nije dogodio jer su njih dvoje tokom braka stekli imovinu, pa je sad to veliki problem. Zbog toga je ona i odlučila da progovori kako bi se finansijski zaštitila jer ima dvoje dece. Čekala je da se Milica porodi da bi javno progovorila.

Pokušava da nađe rešenje

Zbog novonastale situacije Milica je u nelagodnom položaju.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu, da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom. Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - rekla je Milica za Kurir.

Za Pink.rs se oglasila žena koja tvrdi da je zakonita supruga Miličinog partnera i iznela je šokantne detalje o susretu s pevačicom neposredno pred njen porođaj.

Kulturno razgovarale

- Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade i pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. S njom sam razgovarala lepo, s njim nisam. Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Bila sam u čudu. Ja ne znam šta je on njoj rekao, mi imamo normalan brak i ne znam šta je ona planirala. Baš je strašno. Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude s njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona dalje nije kontaktirala sa mnom, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila - poručila je ona.

Autor: S.Z.