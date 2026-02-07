ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Nećete verovati ko je Milicu Todorović upoznao sa ocem njenog deteta!

U vezu je ušla nakon raskida sa uhapšenim Hrvatom!

Milica Todorović nedavno se porodila i rodila sina misterioznom N.M., nakon čega je upriličena i proslava povodom rođenja deteta.

Nedugo zatim, domaćim medijima se javila i supruga novopečenog tate, sa kojom ima dva sina, i tom prilikom priznala kako prolazi kroz pakao zbog svega što se dešava.

Sada su se pojavili navodi da je pevačica u vezu sa ponosnim tatom, ušla nakon raskida sa Hrvatom sa kojim je neko vreme bila u vezi.

Podsetimo, Mario B. koji je uhapšen 13. februara 2025. u Beogradu, u elitnom naselju, a Todorovićeva je tada stavila tačku na tu romansu.

Kako prenose domaći mediji, problem u odnosu bio je i taj što je Mario navodno prevario Milicu za jedan automobil.

Posao je trebalo da bude završen upravo sa N.M., koji se bavi prodajom kola, sa kojim se Mario i poznavao, a tako su se Milica i oženjeni N.M. i upoznali, tvrdi izvor Telegrafa.

- Ušli su u vezu nakon Mariovog hapšenja. Milica je ubrzo nakon toga ostala u drugom stanju - rekao je sagovornik pomenutog medija.

Podsetimo, Za Mariom je bila raspisana Međunarodna poternica Interpola Zagreb, za krivično delo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske.

Tada je bio sproveden u Viši sud u Beogradu, radi saslušanja. Mario B. je potpuno legalno, sa svojom ličnom kartom izašao iz Hrvatske i ušao u Srbiju.

Zanimljivo je da se u poternici Interpola, navodilo da ga traže od Južne i Severne Amerike, preko Monaka, Andore, Ukrajine, Rusije, Severne Afrike, Bliskog Istoka, Izraela, Kipra, pa sve do Okeanije…

Na kraju poduže liste navode se i Crna Gora, BiH i Severna Makedonija, kao zemlje u kojima bi se mogao naći, a tek na kraju i Srbija u kojoj je sve vreme boravio.

Na proslavi povodom rođenja prvenca Bogdana, bila je i Milicina koleginica Kaća Živković, koja se u jednom momentu latila mikrofona.

Kako je otac malog Bogdana sve vreme bio na vezi sa pevačicom, Kaća joj se u jednom trenutku obratila preko mikrofona. Otpevavši pesmu “Andjele moj mali”, uspela je da uzburka emocije i rasplače novopečene roditelje, a slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih časova.

- Zete, nemoj plakati, zete, neka čaše lete - poručila je Živkovićeva.

Otkriveni šokantni detalji o ocu deteta Milice Todorović

Kada je saznala da je navodno njen muž otac deteta, kaže da je obavila razgovor sa Milicom Todorović i to u njenom stanu.

- Saopštio mi je pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Bila sam u čudu. Potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Sa devojkom sam lepo pričala, sa njim i ne baš lepo. Sumnjala jesam, ali nisam proveravala. Ne znam šta joj je rekao, sa njim živim 19 godina u braku za koji bih rekla da je normalan. Ne znam šta joj je rekao i šta je ona planirala. Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica mi je rekla da su njih dvoje u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. S druge strane, on kaže da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Najbitnije joj je u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo. Za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Nakon toga me nije kontaktirala, a ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila - govorila je supruga deteta Milice Todorović za Pink.rs.

