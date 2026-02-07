AKTUELNO

VARAO ME, A ZVAO ME SVAKI SAT I PRATIO SVAKI MOJ KORAK! Šok priznanje pevačice o bivšem mužu: S drugima se valjao po krevetu, a njoj glumio strogoću

Pevačica nije mogla ni da sluti da joj je suprug neveran, jer ju je kontrolisao non-stop, o čemu je i govorila.

Ivana Šašić razvela se od svog supruga kada je saznala da je vara sa 14 godina starijom ženom. Pevačica nije mogla ni da sluti da joj je suprug neveran, jer ju je kontrolisao non-stop, o čemu je i govorila.

- Hvala mužu što me je prevario, ja sam se rešila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se rešim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške reših - rekla je Ivana.

Nije ni slutila da je muž vara

- Nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po ceo dan - istakla je ona, a zatim dodala da li nakon toga može da veruje nekom muškarcu:

- Koju zvezdu da mi skine da bih mu poverovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovek, ništa drugo mi ne treba. Laž prezirem, veliki sam protivnik toga.

Pevačicu Ivanu Šašić je njen suprug Bojan Simić prevario sa 14 godina starijom ženom, nakon čega je usledio razvod.

