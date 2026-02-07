SAVO PEROVIĆ IZAŠAO IZ BOLNICE! Pevač otkrio šta je operisao: Zbog toga sam dosta smršao (FOTO)

Savo Perović operisan je pre dva dana u KBC Zemun, odakle se oglasio i zabrinuo brojne fanove. Sada je detaljnije pričao o svemu, navodeći da je pušten kući i da sledi period oporavka.
Kako je Savo rekao intervencija je prošla kako treba, ali sve je zanimalo šta je pevač operisao te je sad i otkrio.
- Hvala svima na divnim porukama, sad sam kod kuće i odmaranje par nedelja. Posle toga se vraćam treninzima i nastupima - rekao je on, pa dodao:
- Često me ljudi pitaju što sam smršao, pa evo ovo je razlog. Žučna kesa je eliminisana i sad može dalje - naveo je Savo na Instagramu.
Oglasio se iz bolnice
Podsetimo, Savo Perović je pratiocima otkrio da je moram da ode na operaciju zbog "organa koji mu je remetio pravilnu ishranu".
- Jutros sam konačno imao operaciju, rešio se jednog organa koji mi je pravio problem u funkcionisanju ishrane! Sve je super prošlo - napisao je on na Instagramu.
Pokazao je i da je prikačen na infuziju.
- I želim javno da se zahvalim KBC Zemun na divnoj nezi sestrama i doktoru! Idemo dalje! Sa muzikom se vraćamo od marta - dodao je Savo Perović.
Autor: M.K.