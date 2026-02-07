IZDAJA, LAŽ, USVAJANJE, PORODIČNA TRAGEDIJA! Život Mine Kostić ne liči ni na jednu bajku: Igra sudbine - od ruba siromaštva do nestvarne ljubavi...

Pevačicu Minu Kostić život ni malo nije mazio, a sve ono što je preživela moglo bi stati u jedan film.

Mina Kostić mesecima je u žiži javnosti zbog ljubavnog odnosa sa Kasperom koji je nedavno otišao ponovo u Ameriku. Pevačica je trenutno srećna i ispunjena, ali je život ni malo nije mazio.

Životna priča

U svet muzike je kročila sa samo 16 godina. Kao i većina njenih kolega, pevala je u beogradskim kafanama i restoranima, a 2000. godine je snimila svoj prvi album pod nazivom „Srčani udar“.

Mina Kostić proslavila se sa duetskom pesmom "Slavija" koju je otpevala sa legendarnim Džejom Ramadanovskim, a onda su usledili njeni veliki hitovi koji se pevaju i dan danas, poput "Moj lepi", "Stariji čovek", "Grudi od betona" i mnogi drugi. Kada se prvi put pojavila u medijima zbog atraktivnog fizičkog izgleda svima je privukla pažnju, a zbog emocije i boje glasa vrlo brzo postala je jedna od omiljenih izvođača.

Takođe, od samog starta važila je za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi, a mnogi je i dan danas zovu "džepna venera".Detinjstvo, obrazovanje i muzički počeciMina Kostić je rođena 1975. godine u Beogradu kao Minira Jašari. Jedno je od desetoro dece Alija i Zoje Jašari, a odrasla je u prigradskom naselju Ledine. Ali je poreklom iz Uroševca, a Zoja iz Peći. Premda je Mina odrasla u siromašnoj, radničkoj porodici, kaže da je imala srećno detinjstvo.

Kuća je uvek bila puna smeha i radosti, a otac, koji je voleo, pesmu, igru i društvo uvek je oko sebe okupljao, ne samo svoju decu, nego ceo komšiluk. Iako nisu živeli u izobilju, pevačica kaže da nikad nisu bili gladni, ni žedni, jer se Ali oduvek trudio da im pruži najbolje uslove za život.

Tragedija

Porodicu Jašari je 1992. godine potresla velika tragedija. Naime, Minina mlađa se sestra se utopila u reci Savi. U tom momentu je imala samo 13 godina, a pevačica priznaje da je to bio veoma težak trenutak za celu porodicu. Mina je, poput svoje braće i sestara, pohađala Osnovnu školu „Vlada Obradović Kameni“.Pevala je u horu kod profesora Jovana Kantana. Profesor je rano prepoznao njen talenat, te je često bila solista ili prvi glas. Ipak, priznaje da je hor nije mnogo interesovao, ali da je bila dobar đak. Odlične ocene je dobijala samo iz predmeta koji su je zanimali.

Po završetku osnovne škole Mina je upisala Srednju kožarsku i frizersku školu, ali je već tada znala da se tim poslovima neće baviti u budućnosti.KarijeraSa 16 godina je počela da peva, prvo u kafani Karanfila Manojlovića Fuke, koji, ne samo da je bio vlasnik lokala, nego i njen prijatelj i zaštitnik. Nakon toga je sa Janijem i Orkestrom „Alibi“ punila najpoznatije prestoničke kafane i restorane. Zahvaljujući svom talentu, redovno su dolazile da je slušaju najveće zvezde domaće estrade, od Šabana Šaulića, Verice Šerifović, Jašara Ahmedovskog, do Bekija Bekića, Ace Lukasa i drugih. Od tada su vrlo često zajedno nastupali na privatnim slavljima, poput svadbi, krštenja, rođendana, matura i slično. Kako je u jednom intervjuu ispričala, premda joj je ime bilo Minira, svi su je oduvek zvali Mina. Iz tog razloga, ali i zbog činjenice da kao Minira Jašari nije mogla da otputuje u Barselonu na odmor, sa 19 godina je promenila ime u Jasmina Kostić.

Započela je saradnju sa Goranom Ratkovićem Raletom, a nastavila sa Marinom Tucaković koji su delimično zaslužni za uspeh njenog trećeg studijskog albuma „Muziku pojačaj“. Na njemu su bile numere „Seksi robot“, „Ljubav“, „Dovoljno smo stari za novo“ i druge. Objavila ga je Produkcijska kuća „Grand“, a na njemu su gostovali vrsni muzičari, poput Neše Petrovića na saksofonu, Igora Markovića na buzukiju, te Danijela Bogdanovića iz grupe „Mag“ za klavijaturama. Prateće vokale su pevali Jelena iz grupe „Zana“ i Rale, koji je potpisan i kao producent albuma.

„Grand“ je 2006. godine objavio kompilacijski album sa Mininim, i pesmama njene kolegice Mire Škorić. Na tom CD-u su uglavnom bile numere koje je objavila godinu dana ranije na albumu „Muziku pojačaj“. Usledila je potpuna promena imidža. Mina je skratila kosu i uradila estetsku operaciju grudi, a sve to je pokazala u spotu za pesmu „Priđi mi polako“ koju je iste godine snimila sa reperom Ivanom Ivanovićem Đusom. Pesma je dobila i vrlo atraktivan spot, a singl se našao se na Đusovom albumu „Brate Minli“ koji je objavio „City Records“.U avgustu 2008. godine je s Igorom Kostićem snimila duet pod nazivom „Grudi od betona“. Reč je o pesmi koju je pisala Marina Tucaković, komponovao i aranžirao Aleksandar Milić Mili (Miligram), a producirao Dejan Abadić.Ljubavni životNakon skandala i tuče sa koleginicom Indi Aradinović zbog partnera, pevačica se malo povukla iz javnosti i ubrzo upoznala Igora Kostića sa kojim je stupila u ljubavni odnos, a iz najveće ljubavi dobili su ćerku.

Odnos nije potrajao a Mina je nedavno govorila o krahu veze sa pevačem:

- Moj najdraži spot je "Grudi od betona" jer sam tu bila trudna a nisam ni bila svesna toga. Kada sam čula srce da kuca, plakala sam. Plakao je i Igor.U trudnoći sam bila jako teška prema njemu, nervozna, zbog svega što mi se desilo i zbog svega što su mi uzeli. Igor to nije zaslužio, ali da je bila to prava ljubav on bi izdržao. Stalno sam ga terala od sebe i govorila da nismo više zajedno, a on mi je rekao: "Rodi dete, pa ako treba nećemo više biti zajedno". Tako je bilo... - govorila je Mina sa full screen media i dodala:

- Nisam to suštinski želela, to je bila trenutna situacija. Kada sam bila na Farmi svi su govorili da me vara, da je sa mnom zbog para. Prošla sam pakao... Bilo mi je bitno samo da uživam sa svojim detetom. Porodila sam se prirodnim putem, ušla sam u bolnicu i izašla. Bog je uslišio moje molitve. Nikada Igoru nisam branila da viđa dete. Samo kada je bila mala nisam bila za to da moje dete viđa neke nepoznate devojke, jednostavno mi je to smetalo. Posle Igora sam šest godina bila sama. Igor je dobar dečko, i drago mi je što sa takvim čovekom imam dete. Stalno viđa ćerku, stalno putuju, divan je otac.Uprkos tome što brak s Igorom nije potrajao, ostali su u dobrim odnosima. Sarađivali su na spotu za njen singl „Čovek moj“ koji je objavila u februaru 2020. godine.

Priča o usvajanju

Mina Kostić prvi put posle skoro dvadeset godina nedavno otkrila pravu istinu. Ona kaže da nikada nije bila usvojena, iako je javno pokojnu Dudu predstavljala kao drugu majku koja ju je usvojila. Pevačica je priznala i zašto se to plasiralo u medijima.

- Živela sam kod kuće do 19 godine . Svi smo spavali nas desetoro na podu. Svi su dolazili kod nas, jedna lepa vesela porodica. Moj otac je mnogo lepo pevao i mnogo je bio lep čovek, on je radio u gradskoj čistoći. Moja mama je bila domaćica, ima nas desetoro. Mučili smo se, bili smo siromašni, ali snalazili smo se i bili svi pošteni. Mene Duda ništa nije spasila, ona je samu sebe spasila. Ona je samo gledala interes nažalost. Znaš kad sam to shvatila, kad sam rodila dete. Kad je htela i to, ne da mi je oduzme, nego kao čuva da čuva dete i ja sam rekla - ne ja ću sama moje dete da gajim kako umem i znam. Mislim da je htela da sve ono što ja imam da ima i ona - govorila je Mina za full screen media i otkrila kako su njeni biološki roditelji mislili o svemu tome:

- Pa oni su znali da to i da je to sa njene strane sve njeno maslo. Sve vreme sam ja imala kontakt i sa ocem i sa majkom i spavala kod njih, samo što je ona kao - nemoj, ljubi te majka, kao jedinka prolaziš, bolje ti je sama. Ja ovako kažem, ali ja tone želim. Ja to ne želim. Kajem se i dan danas. Išla sam da se ispovedam zbog toga, ali opet kažem, moji su meni oprostili, moji mene vole. Njihova sam kakva god da sam. Nisu bitne pare, avioni, kamioni, bitno je kakav si ti čovek. Ne volim dvolične ljude. Takve sam imala u životu.

Ljubav sa Kasperom

Mina Kostić svog partnera Maneta Ćuruviju upoznala je preko interneta, a sudbonosni susret desio se pre nekoliko godina kada ju je sreo na nekom nastupu ali nije smeo da joj priđe.Kako tvrdi Kasper, od tog trenutka voleo je pevačicu, a njihova ljubavna priča počela je prošle godine kada su putem društvenih mreža stupilu u kontakt.

Mina je već posle 16 dana znala da je Mane čovek njenog života, te je nakon zvaničnog objavljivanja veze u medijima krenuo potpuni haos. Nakon što je Ćuruvija došao u Srbiju, dogodila se erupcija komentara, osuda i medijskih naslova.

Ljubavni par pretrpeo je razne pritiske, ali je branio svoju ljubav, sve do gostovanja u Amidžiju kada ju je Ćuruvija javno i zaprosio. Kostićeva nije krila sreću, te je je izjavila da jedva čeka bebu.

Mane je nekoliko dana kasnije otišao ponovo u Ameriku i najavio da se brzo vraća. Pevačica čeka novi susret sa svojim verenikom, a nedavno je otkrila da ako ne ostane trudna prirodnim putem, upustiće se u proces vantelesne oplodnje.

- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić i dodala:

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.

Autor: M.K.