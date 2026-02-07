Zdravko Mamić na Cecinom nastupu: Đuska uz njene hitove, poljubio joj ruku, a ona ga OVIM ostavila bez teksta (FOTO)

Folk diva Ceca Ražnatović sinoć je održala spektakularan nastup na Jahorini, drugi po redu u nizu od tri rasprodata. Iako je Ceca svojim glasom i stajlingom oduševila publiku, posebnu pažnju privukao je Zdravko Mamić, koji se nalazio u prvom redu.

Zdravko Mamić, koji je poznat kao veliki ljubitelj Cecinih pesama, sve vreme je uživao i plesao ispred bine.

Ceca ga iznenadila komentarom

On je muzičkoj zvezdi odmah prišao i poljubio joj ruku, a ona ga je komentarom iznenadila.

- Inače, samo da znate, ja sam Vaš fan! - rekla mu je Ceca.

Ceca je atmosferu na Jahorini dovela do usijanja, a u jednom momentu se Mamić približio bendu, te izvadio bunt novčanica od 2000 evra.Kada je počela pesma "Kad bi bio ranjen", Zdravko Mamić se totalno prepustio - popeo se na sto, pokidao dugmiće na košulji...

Pevačica je za ovu priliku odabrala spektakularnu haljinu sa prorezom koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Autor: M.K.