NISAM GA KUPIO U AMERICI: Kasper otkrio istinu o prstenu kojim je verio Minu Kostić

Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper uživo u emisiji je kleknuo pred Minu Kostić i zaprosio je. Tada se na njenoj ruci našao raskošan prsten, a onda su krenule priče kolika je prava vrednost ovog nakita.

Kasper i Mina često govore o svojoj ljubavnoj priči, a na internetu su počele da se dele fotografije pevačicinog vereničkog prstena sa pričom da nije bio skup, već da ga je Kasper naručio sa sajta i platio 144 dolara.

- Možda ću nekada otvoriti tu stranicu moga života, čime sam se ja bavio i šta sam radio. Pa, neka ljudi procene da li je to bilo hrabro, humano i vredno toga - izjavio je Kasper, a o prstenu je dodao:

- Nisam ga kupio u Americi i tu ću staviti tačku, što se tiče cene. Kome je to bitno, super - rekao je on.

Mina: "Ići ću na vantelesnu oplodnju"

Kasper se vratio iz Srbije u Ameriku, gde dugo živi, a Mina ističe da jako želi da njemu i sebi rodi dete, iako ove godine puni 51 godinu.- Meni Bog uvek usliši molitve, ja se nadam da će i ovog puta to čudo da se desi. Mi bi to iskreno voleli. Pogotovo on. Ja, naravno, imam devojčicu Anastasiju, to se zna - rekla je Mina Kostić.

- Ako ne bude ovako, postoji veštačka oplodnja. To ću raditi. Jako bih volela da mu rodim dete, jer bi se on upotpunio skroz na taj način - dodala je pevačica za Adria TV.- Ljudi pišu svašta o nama, a mi se smejemo do te mere da nas stomak boli! Mi skuvamo kafu, pijemo vodu, gledamo crtaće, ruske bajke, naše serije i filmove, Čkalju, Paju i Jareta, tako da, ljudi, mi smo se našli, srodne duše i to je to! - rekla je Mina.

