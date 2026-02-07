TANJA SAVIĆ ULOŽILA BRDO PARA U IMANJE KOD SMEDEREVA: Ja sam jedina pevačica koja ima šumu!

Tanja Savić je sav novac od nastupa uložila u plac koji je kupila u blizini Smedereva.

Pevačica poseduje svoju šumu gde će izgraditi kuću iz snova.

- Imam 25 ari šume kao što je Tito nekada imao. Ja sam pored Tita jedina pevačica koja ima šumu, da ne zvučim skromno. To će biti jedna oaza za mene. Estrada te navede na to, isisa ti svu krv da posle poželiš da živiš u šumi, rekla je Tanja Savić za Grandonline.

Ona je kupila 25 ari šume gde će sagraditi kuću od 500 kvadrata sa svojim izabranikom Muhamedom Mukijem Bešićem.

Pravi kuću iz snova

- Tanja je odlučila da svu ušteđevinu uloži u imanje nadomak Smedereva, na kom će zajedno s Mukijem i dečacima izgraditi kuću iz snova. Ona priželjkuje i treće dete, pa im je i zbog toga potreban veći prostor od onog u kom trenutno žive, a i ne želi više da plaća kiriju. Vila van grada je Tanjina najveća želja, a uskoro će je ispuniti - ispričao je izvor blizak pevačici i dodao da uskoro kreću s radovima:

- Tanja je već pazarila plac usred šume i podnela zahtev za prenamenu zemljišta iz šumskog u građevinsko. Nedavno je dobila urbanističke uslove, projektovala kuću i zatražila građevinsku dozvolu. Čim je dobije, počeće s radovima na velelepnoj vili s ogromnim travnjakom, bazenom i kućicama za ljubimce.

- Tražila je da se jedna soba preuredi u veliki garderober! To joj je neophodno jer više nema gde da smesti svu garderobu, kostime, obuću i tašne. Muki je na kraju morao da popusti... - završava priču sagovornik.

