Milica Todorović rodila sina oženjenom čoveku, a on joj nije prvi: Pevačica pre više od 10 godina bila sa koreografom koji je bio u braku i tada imao petomesečnog sina, a njegova tadašnja supruga je isto pevačica (FOTO)

Crnogorska pevačica tada javno tvrdila da je razlog njihovog razvoda prevara sa Milicom!

Poznata pevačica Milica Todorović nedavno se porodila i rodila sina misterioznom N.M. nakon čega je upriličena i proslava povodom rođenja deteta.

Nedugo zatim, ekskluzivno za Pink.rs oglasila se i supruga novopečenog tate, sa kojom ima dva sina, i tom prilikom priznala kako prolazi kroz pakao zbog svega što se dešava. Sada su se pojavili navodi da je pevačica u vezu sa ponosnim tatom, ušla nakon raskida sa Hrvatom sa kojim je neko vreme bila u vezi.

Međutim, Milici ovo nije prvi put da je u emotivnom odnosu sa zauzetim, tačnije oženjenim muškarcem. Milica Todorović bila je u vezi sa koreografom Milošem Paunovićem, koji je bio u braku sa crnogorskom pevačicom Andreom Demirović.

- Iako nisam planirala da se oglašavam povodom naslova u žutoj štampi u kojima je akter moj suprug, jer nikada nisam osećala potrebu da privatnim životom skrećem pažnju medija i publike na sebe, ovog puta, zbog velikog pritiska javnosti, odlučila sam da dam izjavu. Dakle, Miloš nije razveden, još uvek smo u braku. Angažovala sam advokata i razvešćemo se, na moju inicijativu. Nemamo troje dece, već jednog predivnog petomesečnog sina. Razdvojeni smo, ja sam sa bebom u Crnoj Gori - rekla je tada Andrea.

Ona je tada navela da je dugo živela u zabludi.

- Do samog rođenja našeg deteta, osećala sam se srećno i voljeno u vezi s Milošem, koja je trajala pet godina. Onda sam, u najosetljivijem trenutku svake žene, mesec dana nakon porođaja, saznala da sam jedan duži vremenski period, koji uključuje i devet meseci moje trudnoće, živela u zabludi. Nemam nameru da komentarišem postupke i izbore mog i dalje zakonitog supruga, jer, na kraju krajeva, on je ipak bio moj izbor, loš, ali isključivo moj izbor, kao i zbog činjenice da je on otac mog deteta. Nemam nameru da se ovim povodom više oglašavam u medijima - zaključila je Andrea.

Autor: M.K.