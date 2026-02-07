NEDA UKRADEN RENTA VILU U HRVATSKOJ ZA 2.377 EVRA DNEVNO, TRI STVARI STROGO ZABRANJENE: Traži kaparu, ima pet soba, saunu, bazen i džakuzi...

Neda Ukraden nedavno je izgradila luksuznu vilu na placu pored svoje rodne kuće u blizini Imotskog u Hrvatskoj.

Ovu raskošnu vilu pevačica nije napravila samo za porodično uživanje, već je ova nekretnina odnedavno dostupna i svim turistima dubokog džepa koji za boravak u njoj moraju da izdvoje paprenu sumu novca. Cena najma je od 2.377 evra pa naviše, u zavisnosti od toga koliko dana i u kom periodu godine se iznajmljuje. Neda je rentiranje svoje vile bogatim turistima prepustila jednoj hrvatskoj firmi, koja je i reklamira na svojim službenim stranicama.

Daje se i kapara

Za ovu visoku cenu i to van sezone, turisti koji se odluče da odmor provedu u ovoj vili mogu besplatno da dobiju posteljinu i peškire, generalno čišćenje, a u finalnu cenu uključene su i režije. Obavezna je i kapara od čak 500 evra.

Inače, Nedina vila se na ovom sajtu za iznajmljivanje reklamira kao objekat sa pet spavaćih soba, besplatnim privatnim parkingom, garažom i besplatnim internetom. Objekat ima i sve elemente koji su potrebni porodicama s malom decom. Gostima su na raspolaganju i vrhunski opremljene kuhinje, dnevni boravci, terase, ali i sitnice koje život znače, poput mašine za pranje veša, mikrotalasne pećnice, aparata za kafu... Tu su i kupatila, neka s kadom, a neka s tušem. Vila poseduje i kamin, televizore u sobama i slično. Za potpuno uživanje, na terasama su ležaljke, ljuljaške, ti je i baštenska kuhinja s roštiljem, a postoji i malo igralište za najmlađe, kao i soba za rekreaciju starijih. Neda je mislila na sve, pa je tako obezbedila i satensku posteljinu. Bazen se može i grejati, a u ponudi je hidromasažna kada (džakuzi), ali i velnes soba sa saunom.

Naravno, ovakav luksuz i košta, a plaća se unapred.Podsetimo, pevačicina vila se nalazi na oko pola sata vožnje do prekrasnih plaža na Makarskoj rivijeri, a u blizini je i znamenito imotsko Modro jezero.

