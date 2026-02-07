BIO SAM JAKO BOLESTAN! Dženan Lončarević mesecima ležao u krevetu, a sad savetovao Žiku Jakšića kako da se oporavi: I ja sam imao žuti karton u životu...

Dženan Lončarević progovorio je o prijateljstvu sa Žikom Jakšićem i tome kako mu je slao podršku prošle godine kada se voditelj razboleo. On se prisetio i situacije kada je on zbog bolesti morao da pauzira karijeru.

Dženan Lončarević je otkrio koje reči podrške je uputio Žiki Jakšiću tokom borbe sa zdravstvenim problemom koji je imao sredinom prošle godine i ispričao da se i sam našao u sličnoj neugodnoj situaciji.

- Kada smo se videli kad je sve to prošlo, rekao sam mu da mi nije delovalo tako. Znaš ono kad vidiš nekoga da je bolestan, pa vidiš da je nažalost bolestan, nije mi delovalo da je ikad Žika izgledao tako. U tom smislu sam i znao da će ovo biti ovako i hvala dragom Bogu pa je sve kako treba i da se Žika sa tim izborio stoički, junački kao što i jeste. Nisam u tim trenucima zvao njega, već Ivketa (producenta) da pitam za Žikino zdravlje, a od Joce (šefa orkestra Nikad nije kasno) sam čuo te ostale detalje. Zapravo ja sam i njemu rekao, i ja sam imao taj neki žuti karton, ali mora malo da se promeni način života, da se stiša sve ono što se zove jurnjava – naglasio je Dženan.

Dženan: "Bio sam jako bolestan"

Podsetimo, Dženan se pre gotovo deceniju suočio sa kamenom u bubregu koji se pokrenuo tokom jednog nastupa. Zbog toga je pevač je morao da se odmara više od mesec dana u krevetu, što je potpuno promenilo njegov pogled na život i prijatelje.

- Postojao je trenutak u mom životu, kao što svi znate, kada sam bio jako bolestan i kada sam morao da pauziram sa karijerom. Bilo je to jako teško za mene. Kada mi se sve to dogodilo, sa svih strana su mi stizale poruke i pozivi što podrške, što onih koji su zvali radi reda. Tada sam saznao da su mnoge moje kolege govorile loše stvari o meni. Tada sam video ko je tu pravi prijatelj, a ko ne. Međutim, bez obzira na sve, ja sam i sa tim ljudima koji su me ogovarali ostao dobar, samo oprezan. Sada znam na čemu sam sa njima i više smo sada poznanici nego prijatelji – ispričao je Dženan ranije za „Blic puls“ i otkrio kako je podneo tu statičnost i vezanost za postelju dok se borio sa tim problemom:

- Mi muškarci slabije plačemo, ali sam bio jako tužan i neraspoložen zbog bolesti.

