BUDILA JE U MENI SVE NAJGORE, BIO SAM DRUGA OSOBA: Ljuba Perućica uživa u srećnom braku, a sad otkrio kroz kakav je PAKAO prošao s bivšom!

Prisetio se lošeg ljubavnog iskustva!

Poznati folker Ljubomir Ljuba Perućica gostujući u emisiji ''Magazin In'' progovorio je bivšoj devojci i lošem ljubavnom iskustvu.

- U današnje vreme sve je mnogo dostupnije, ima svačega nečeg, izazovi su veći, sve je više prihvatljivo nego pre. Mnogo se više promovišu neke stvari, ali nije prihvatljivo - otkrio je Ljuba i otkrio da je ranije imao loše ljubavno iskustvo.

- Ne treba strahovati od preljube. Svako na nas različito deluje... Možda sam kao klinac varao... Kao i svi. Sve mora čovek da prođe. Ja sam davno imao neku devojku koja je u meni budila sve najgore, od ljubomore do posesivnosti. Bio sam druga osoba sa tom osobom... Kad nađete pravu osobu koja u vama ne budi te stvari, kad nemate potrebu da se ponašate drugačije nego u prirodi... Kad se kockice slože i kad se taj zid zida kako treba, onda je to - to - poručio je Perućica u ''Magazinu In''.

Podsetimo, Ljuba Perućica uživa u dugogodišnjem braku sa Katarinom Kolozeus sa kojom se odlično slaže i koja ga podržava i razume prirodu njegovog posla. Ipak, dok nije upoznao svoju srodnu dušu, pevač je izlazio sa dugim devojkama koje nisu uspele da ga osvoje u potpunosti, ali iz svake veze naučio je po neku životnu lekciju koja ga je oblikovala u muškarca kakav je danas.

Autor: M.K.