MOJ DRUG JE U SEKTI, A ON TO JOŠ NIJE SHVATIO! Folker šokirao javnost priznanjem: To su opasne stvari

Pevač Srećko Krečar izneo je zabrinjavajuće detalje o svom bliskom okruženju, te priznao da je jedan njegov dobar prijatelj pripadnik sekte, a da ni on toga nije svestan.

Srećko Krečar je otkrio da je jedan njegov dobar prijatelj postao žrtva sekte, a da toga još uvek nije ni svestan. Pevač je istakao da su ljudi koji su "duhovno slabi" najlakša meta manipulatora.Opisujući kako je njegov prijatelj upao u zamku, pevač je objasnio mehanizam kojim se služe ovi opasni krugovi.

"Prijatelj mi je u sekti"

– Meni bliska osoba je ušla u sektu, samo on to još ne zna. U pitanju je jedan moj dobar prijatelj – ispričao je Krečar i poslao snažnu poruku:

Foto: Instagram.com/sreckokrecar

"To su opasne stvari, klonite se sekti".

Pevač je priznao da je i sam imao loše navike, poput nemarnosti i brze vožnje pod dejstvom alkohola, ali da je zahvaljujući veri uspeo da se promeni. Ono što je posebno šokiralo slušaoce jeste Krečarova priča o saobraćajnim nezgodama. On tvrdi da je imao nekoliko udesa, a da se svaki od njih dogodio baš na veliki verski praznik, što on tumači kao direktnu opomenu "odozgo".

– Rođen sam na Svetu Petku, kršten na Đurđic. Na taj dan sam imao prvi udes kada sam probio glavom šoferšajbnu i od tada imam ožiljke – rekao je pevač u podkastu "Zmajkast". Inače, pevač Srećko Krečar je bio umešan u rat klanova.

